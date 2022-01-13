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На Украине готовятся к совместному вводу войск России и Евросоюза
На Украине не исключили ввода в страну объединенных войск России и ЕС - РИА Новости, 13.01.2022
На Украине готовятся к совместному вводу войск России и Евросоюза
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что не исключает ввода совместного миротворческого контингента России и ЕС в результате переговоров... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T02:07
2022-01-13T02:07
в мире
украина
казахстан
одкб
евросоюз
нато
мид украины
павел климкин
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что не исключает ввода совместного миротворческого контингента России и ЕС в результате переговоров Москвы и Запада по гарантиям безопасности.По его мнению, во время ведения дипломатических консультаций возможны некие "попытки дестабилизации" Украины изнутри, что значительно изменило бы ситуацию.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года на западе страны, а позже распространились на другие регионы, в том числе на крупнейший город республики Алма-Ату. Там началось мародерство и столкновения с силовиками, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, появились жертвы и пострадавшие с обеих сторон. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов после просьбы президента страны Касыма-Жомарта Токаева. Казахстанский лидер охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".Позднее Токаев назвал миротворческую миссию "очень успешной" и выразил признательность командованию контингента. Организованный вывод военных стран ОДКБ начнется 13 января и завершится в течение десяти дней.В среду в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а в понедельник в Женеве состоялись двусторонние переговоры между делегациями России и США. В четверг также должны последовать консультации в Вене на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Подготовленный документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
https://ria.ru/20220112/brussels-1767544277.html
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в мире, украина, казахстан, одкб, евросоюз, нато, мид украины, павел климкин, россия
02:07 13.01.2022
 
На Украине не исключили ввода в страну объединенных войск России и ЕС

Экс-глава МИД Украины Климкин: Россия и ЕС могут ввести объединенные войска в страну

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил в Facebook, что не исключает ввода совместного миротворческого контингента России и ЕС в результате переговоров Москвы и Запада по гарантиям безопасности.
По его мнению, во время ведения дипломатических консультаций возможны некие "попытки дестабилизации" Украины изнутри, что значительно изменило бы ситуацию.
"Чем больше бардака у нас, <…> тем лучше (Москве. — Прим. ред.) говорить европейцам, что только Россия способна навести порядок. По образцу Казахстана: с помощью ОДКБ. Или Россия даже предложит совместную (миротворческую. — Прим. ред.) миссию с Евросоюзом. Даже такого цинизма не исключаю", — заявил Климкин.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года на западе страны, а позже распространились на другие регионы, в том числе на крупнейший город республики Алма-Ату. Там началось мародерство и столкновения с силовиками, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие, появились жертвы и пострадавшие с обеих сторон. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране и начали контртеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов после просьбы президента страны Касыма-Жомарта Токаева. Казахстанский лидер охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы".
Позднее Токаев назвал миротворческую миссию "очень успешной" и выразил признательность командованию контингента. Организованный вывод военных стран ОДКБ начнется 13 января и завершится в течение десяти дней.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Подготовленный документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений. Еще до начала переговоров Вашингтон называл отдельные пункты неприемлемыми. Россия подчеркивала, что документы не носят ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
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