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Экспорт российских вин в 2021 году вырос на 28%
Экспорт российских вин в 2021 году вырос на 28% - РИА Новости, 13.01.2022
Экспорт российских вин в 2021 году вырос на 28%
Российский экспорт виноградных вин по итогам 2021 года вырос на 28% к предыдущему году - до 619 тысяч декалитров, говорится в материалах Федерального центра... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:39
2022-01-13T16:39
экономика
в мире
торговля
вино
экспорт
украина
южная осетия
азия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский экспорт виноградных вин по итогам 2021 года вырос на 28% к предыдущему году - до 619 тысяч декалитров, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе."По предварительным данным ФТС, в 2021 году (данные по странам ЕАЭС за январь-октябрь) Россия экспортировала виноградных вин на сумму 13 миллионов долларов, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года. В физическом выражении объем поставок вырос на 28%, до 619 тысяч декалитров", - говорится в сообщении.Россия по итогам 2020 года заняла 12-е место среди мировых производителей вина с долей 1,7%, однако в число ведущих экспортеров продукта пока не входит.В 2021 году поставки осуществлялись более чем в 30 стран, а основными рынками сбыта российских тихих и игристых вин остаются страны ближнего зарубежья. Так, ведущий покупатель, Украина, увеличила закупки на 14% - до 322 тысяч декалитров, Южная Осетия, занимающая второе место, нарастила их на 20%, до 52 тысяч декалитров. На третьем месте - Китай, сокративший импорт на 4,8%, до 61 тысячи декалитров.В число ведущих покупателей российской винодельческой продукции также входят Казахстан и Латвия. В списке новых направлений прошлого года - Словения и Монголия, а перспективными могут стать страны СНГ (Белоруссия, Казахстан) и Азии (Китай, Япония, Гонконг, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам)."По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", с учетом предусмотренной в России поддержки виноградарства и виноделия, а также при реализации комплекса мер по повышению узнаваемости бренда российских вин на зарубежных рынках российский экспорт вин может превысить 25 миллионов долларов", - говорится в материалах.
https://ria.ru/20211229/vino-1766070362.html
https://ria.ru/20211207/vino-1762565567.html
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экономика, в мире, торговля, вино, экспорт, украина, южная осетия, азия, китай, федеральная таможенная служба (фтс россии), снг, евразийский экономический союз, виноделие, россия
16:39 13.01.2022
 
Экспорт российских вин в 2021 году вырос на 28%

"Агроэкспорт": экспорт российских вин в 2021 году вырос на 28%, до 619 тысяч декалитров

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОдин из цехов винодельческого предприятия "Фанагория" в Краснодарском крае
Один из цехов винодельческого предприятия Фанагория в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Один из цехов винодельческого предприятия "Фанагория" в Краснодарском крае
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский экспорт виноградных вин по итогам 2021 года вырос на 28% к предыдущему году - до 619 тысяч декалитров, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе.
"По предварительным данным ФТС, в 2021 году (данные по странам ЕАЭС за январь-октябрь) Россия экспортировала виноградных вин на сумму 13 миллионов долларов, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года. В физическом выражении объем поставок вырос на 28%, до 619 тысяч декалитров", - говорится в сообщении.
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Россия по итогам 2020 года заняла 12-е место среди мировых производителей вина с долей 1,7%, однако в число ведущих экспортеров продукта пока не входит.
В 2021 году поставки осуществлялись более чем в 30 стран, а основными рынками сбыта российских тихих и игристых вин остаются страны ближнего зарубежья. Так, ведущий покупатель, Украина, увеличила закупки на 14% - до 322 тысяч декалитров, Южная Осетия, занимающая второе место, нарастила их на 20%, до 52 тысяч декалитров. На третьем месте - Китай, сокративший импорт на 4,8%, до 61 тысячи декалитров.
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В число ведущих покупателей российской винодельческой продукции также входят Казахстан и Латвия. В списке новых направлений прошлого года - Словения и Монголия, а перспективными могут стать страны СНГ (Белоруссия, Казахстан) и Азии (Китай, Япония, Гонконг, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам).
"По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", с учетом предусмотренной в России поддержки виноградарства и виноделия, а также при реализации комплекса мер по повышению узнаваемости бренда российских вин на зарубежных рынках российский экспорт вин может превысить 25 миллионов долларов", - говорится в материалах.
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ЭкономикаВ миреТорговляВиноЭкспортУкраинаЮжная ОсетияАзияКитайФедеральная таможенная служба (ФТС России)СНГЕвразийский экономический союзВиноделиеРоссия
 
 
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