https://ria.ru/20220113/vino-1767700522.html

Экспорт российских вин в 2021 году вырос на 28%

Экспорт российских вин в 2021 году вырос на 28% - РИА Новости, 13.01.2022

Экспорт российских вин в 2021 году вырос на 28%

Российский экспорт виноградных вин по итогам 2021 года вырос на 28% к предыдущему году - до 619 тысяч декалитров, говорится в материалах Федерального центра... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:39

2022-01-13T16:39

2022-01-13T16:39

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азия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский экспорт виноградных вин по итогам 2021 года вырос на 28% к предыдущему году - до 619 тысяч декалитров, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ "Агроэкспорт") при Минсельхозе."По предварительным данным ФТС, в 2021 году (данные по странам ЕАЭС за январь-октябрь) Россия экспортировала виноградных вин на сумму 13 миллионов долларов, что на 38% больше аналогичного периода прошлого года. В физическом выражении объем поставок вырос на 28%, до 619 тысяч декалитров", - говорится в сообщении.Россия по итогам 2020 года заняла 12-е место среди мировых производителей вина с долей 1,7%, однако в число ведущих экспортеров продукта пока не входит.В 2021 году поставки осуществлялись более чем в 30 стран, а основными рынками сбыта российских тихих и игристых вин остаются страны ближнего зарубежья. Так, ведущий покупатель, Украина, увеличила закупки на 14% - до 322 тысяч декалитров, Южная Осетия, занимающая второе место, нарастила их на 20%, до 52 тысяч декалитров. На третьем месте - Китай, сокративший импорт на 4,8%, до 61 тысячи декалитров.В число ведущих покупателей российской винодельческой продукции также входят Казахстан и Латвия. В списке новых направлений прошлого года - Словения и Монголия, а перспективными могут стать страны СНГ (Белоруссия, Казахстан) и Азии (Китай, Япония, Гонконг, Республика Корея, Тайвань, Вьетнам)."По оценке Федерального центра "Агроэкспорт", с учетом предусмотренной в России поддержки виноградарства и виноделия, а также при реализации комплекса мер по повышению узнаваемости бренда российских вин на зарубежных рынках российский экспорт вин может превысить 25 миллионов долларов", - говорится в материалах.

https://ria.ru/20211229/vino-1766070362.html

https://ria.ru/20211207/vino-1762565567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211201/vino-1761605003.html

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