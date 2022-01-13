Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/ugroza-1767593105.html
В 14 регионах Казахстана отменили красный уровень террористической угрозы
В 14 регионах Казахстана отменили красный уровень террористической угрозы - РИА Новости, 13.01.2022
В 14 регионах Казахстана отменили красный уровень террористической угрозы
В столице и еще 13 регионах Казахстана сняли красный уровень террористической угрозы, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ). РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T06:55
2022-01-13T09:08
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
шымкент
одкб
жамбылская область
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767539880_0:353:2730:1889_1920x0_80_0_0_172377b691f185ab9d626d0d99bf7e9a.jpg
НУР-СУЛТАН, 13 янв — РИА Новости. В столице и еще 13 регионах Казахстана сняли красный уровень террористической угрозы, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ)."Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", — рассказали в ведомстве.При этом в городе Алма-Ата, Алма-Атинской и Жамбылской областях реализуются меры "по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков"."Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический красный уровень террористической опасности сохраняется", — отмечается в сообщении.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.
https://ria.ru/20220113/samolet-1767591639.html
казахстан
шымкент
жамбылская область
нур-султан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767539880_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0204fe325f598d7c62d0187b78e99385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, казахстан, оон, шымкент, одкб, жамбылская область, касым-жомарт токаев, нур-султан
06:55 13.01.2022 (обновлено: 09:08 13.01.2022)
 
В 14 регионах Казахстана отменили красный уровень террористической угрозы

КНБ Казахстана: красный уровень террористической угрозы отменен в 14 регионах

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 13 янв — РИА Новости. В столице и еще 13 регионах Казахстана сняли красный уровень террористической угрозы, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ).
"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", — рассказали в ведомстве.
При этом в городе Алма-Ата, Алма-Атинской и Жамбылской областях реализуются меры "по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков".
"Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический красный уровень террористической опасности сохраняется", — отмечается в сообщении.
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
05:48Беспорядки в Казахстане
В Алма-Ате приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
10 января, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Инфографика
Посмотреть
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНШымкентОДКБЖамбылская областьКасым-Жомарт ТокаевНур-Султан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИ
09:12СК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочки
09:10Мали обвинила Францию в нарушении воздушного пространства
09:08В Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливо
09:05Мишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штамма
09:03МЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи
09:03Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19
09:00Российские разработки сделают водородную энергетику дешевле и безопаснее
08:57В Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршрутки
08:47В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
08:45В Москве продлили "желтый" уровень погодной опасности
08:34Москвичам рассказали о погоде в четверг
08:27Младшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержку
08:26В России пройдет единовременный учет амурского тигра
08:21Бастрыкин заявил о росте числа преступлений против детей
08:02Минувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом году
07:49Антонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на Москву
07:43В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс
07:43Историк рассказал, почему в России два Новых года
07:39Россия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов
Лента новостейМолния
ОСАГО может подорожать на 48%, пишут СМИСК поручил установить в Тюмени дополнительные камеры после убийства девочкиМали обвинила Францию в нарушении воздушного пространстваВ Совфеде предложили упростить переоборудование авто на газовое топливоМишустин поручил регионам нарастить тестирование из-за омикрон-штаммаМЧС предупредило об опасности из-за налипания мокрого снега в горах Сочи Мишустин поручил оценить готовность к созданию резерва коек из-за COVID-19Российские разработки сделают водородную энергетику дешевле и безопаснееВ Саратовской области три человека погибли в ДТП с участием маршруткиВ Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейскихВ Москве продлили "желтый" уровень погодной опасностиМосквичам рассказали о погоде в четвергМладшая дочь Назарбаева поблагодарила казахстанцев за поддержкуВ России пройдет единовременный учет амурского тиграБастрыкин заявил о росте числа преступлений против детейМинувшая ночь в Москве стала самой морозной в новом годуАнтонов объяснил, почему Вашингтон пытается давить на МосквуВ аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейсИсторик рассказал, почему в России два Новых годаРоссия ждет от Запада ответа на предложения по безопасности, заявил Антонов