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В 14 регионах Казахстана отменили красный уровень террористической угрозы

В 14 регионах Казахстана отменили красный уровень террористической угрозы - РИА Новости, 13.01.2022

В 14 регионах Казахстана отменили красный уровень террористической угрозы

В столице и еще 13 регионах Казахстана сняли красный уровень террористической угрозы, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ). РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T06:55

2022-01-13T06:55

2022-01-13T09:08

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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шымкент

одкб

жамбылская область

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 13 янв — РИА Новости. В столице и еще 13 регионах Казахстана сняли красный уровень террористической угрозы, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ)."Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", — рассказали в ведомстве.При этом в городе Алма-Ата, Алма-Атинской и Жамбылской областях реализуются меры "по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков"."Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический красный уровень террористической опасности сохраняется", — отмечается в сообщении.Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.

https://ria.ru/20220113/samolet-1767591639.html

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в мире, казахстан, оон, шымкент, одкб, жамбылская область, касым-жомарт токаев, нур-султан