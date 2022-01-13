06:55 13.01.2022 (обновлено: 09:08 13.01.2022)
В 14 регионах Казахстана отменили красный уровень террористической угрозы
КНБ Казахстана: красный уровень террористической угрозы отменен в 14 регионах
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащий из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 13 янв — РИА Новости. В столице и еще 13 регионах Казахстана сняли красный уровень террористической угрозы, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ).
"Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом уведомляет о завершении антитеррористической операции и отмене критического красного уровня террористической опасности на территориях городов Нур-Султан, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской, Северно-Казахстанской и Туркестанской областей", — рассказали в ведомстве.
При этом в городе Алма-Ата, Алма-Атинской и Жамбылской областях реализуются меры "по установлению и задержанию террористов и лиц, причастных к иной преступной деятельности в период массовых беспорядков".
"Соответственно антитеррористическая операция в указанных регионах продолжена, критический красный уровень террористической опасности сохраняется", — отмечается в сообщении.
Массовые протесты начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон.
Пятого января Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация приняла решение направить в страну коллективные миротворческие силы для охраны стратегически важных объектов.
Седьмого января президент заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Одиннадцатого января Токаев назначил новое правительство, кабинет возглавил бывший вице-премьер Алихан Смаилов.