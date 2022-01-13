Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений
Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений Cold Response–2022
Британский солдат на учениях НАТО
СЕВЕРОМОРСК, 13 янв - РИА Новости. Оперативное командование вооруженных сил Норвегии рассказало командованию Северного флота РФ об особенностях многонациональных учений Cold Response–2022, которые пройдут в марте-апреле, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота.
"С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран-участников Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видеоконференцсвязи командующий Оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, Одло отметил, что вооруженные силы Норвегии строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на Форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений.
Моисеев в свою очередь поблагодарил норвежского военачальника за предоставленную информацию и пожелал коллегам провести маневры безопасно.
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Как сообщила норвежская сторона, учения пройдут в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.
В маневрах примут участие части национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств–членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек.