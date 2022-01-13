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Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений
Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений - РИА Новости, 13.01.2022
Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений
Оперативное командование вооруженных сил Норвегии рассказало командованию Северного флота РФ об особенностях многонациональных учений Cold Response–2022,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:29
2022-01-13T19:29
в мире
норвегия
нато
россия
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СЕВЕРОМОРСК, 13 янв - РИА Новости. Оперативное командование вооруженных сил Норвегии рассказало командованию Северного флота РФ об особенностях многонациональных учений Cold Response–2022, которые пройдут в марте-апреле, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота."С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран-участников Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видеоконференцсвязи командующий Оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, Одло отметил, что вооруженные силы Норвегии строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на Форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений.Моисеев в свою очередь поблагодарил норвежского военачальника за предоставленную информацию и пожелал коллегам провести маневры безопасно.Как сообщила норвежская сторона, учения пройдут в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.В маневрах примут участие части национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств–членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html
https://ria.ru/20220113/ssha-1767699754.html
https://ria.ru/20220112/ucheniya-1767528362.html
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в мире, норвегия, нато, россия
19:29 13.01.2022
 
Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений

Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений Cold Response–2022

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOБританский солдат на учениях НАТО
Британский солдат на учениях НАТО
© CC BY-NC-ND 2.0/NATO
Британский солдат на учениях НАТО
Читать ria.ru в
СЕВЕРОМОРСК, 13 янв - РИА Новости. Оперативное командование вооруженных сил Норвегии рассказало командованию Северного флота РФ об особенностях многонациональных учений Cold Response–2022, которые пройдут в марте-апреле, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота.
"С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран-участников Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видеоконференцсвязи командующий Оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, Одло отметил, что вооруженные силы Норвегии строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на Форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений.
Моисеев в свою очередь поблагодарил норвежского военачальника за предоставленную информацию и пожелал коллегам провести маневры безопасно.
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Как сообщила норвежская сторона, учения пройдут в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.
В маневрах примут участие части национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств–членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек.
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