https://ria.ru/20220113/ucheniya-1767740208.html

Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений

Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений - РИА Новости, 13.01.2022

Норвегия уведомила Россию о проведении странами НАТО масштабных учений

Оперативное командование вооруженных сил Норвегии рассказало командованию Северного флота РФ об особенностях многонациональных учений Cold Response–2022,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:29

2022-01-13T19:29

2022-01-13T19:29

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СЕВЕРОМОРСК, 13 янв - РИА Новости. Оперативное командование вооруженных сил Норвегии рассказало командованию Северного флота РФ об особенностях многонациональных учений Cold Response–2022, которые пройдут в марте-апреле, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота."С предварительными планами предстоящего учения вооруженных сил Королевства Норвегия и ряда других стран-участников Североатлантического альянса командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева ознакомил сегодня во время планового сеанса видеоконференцсвязи командующий Оперативного командования вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло", - говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе, Одло отметил, что вооруженные силы Норвегии строго придерживаются Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, принятого на Форуме ОБСЕ в 2011 году, и выступают за прозрачность крупных военных учений.Моисеев в свою очередь поблагодарил норвежского военачальника за предоставленную информацию и пожелал коллегам провести маневры безопасно.Как сообщила норвежская сторона, учения пройдут в несколько этапов, отдельные из которых будут разыграны в Норвежском море, а также на территории северной и центральной части Норвегии.В маневрах примут участие части национальных вооруженных сил Норвегии, около 28 государств–членов НАТО и стран-партнеров блока общей численностью около 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20220113/bezopasnost-1767570522.html

https://ria.ru/20220113/ssha-1767699754.html

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в мире, норвегия, нато, россия