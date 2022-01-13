https://ria.ru/20220113/tokaev-1767668706.html

Токаев проинформировал Лукашенко о ситуации в Казахстане

Токаев проинформировал Лукашенко о ситуации в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022

Токаев проинформировал Лукашенко о ситуации в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о ситуации в стране и... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:27

2022-01-13T14:27

2022-01-13T14:27

беспорядки в казахстане

в мире

оон

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одкб

александр лукашенко

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актау

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МИНСК, 13 янв - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал о ситуации в стране и поблагодарил за поддержку, в том числе в рамках миротворческой миссии ОДКБ, сообщили в пресс-службе белорусского президента.Ранее Telegram-канала "Пул первого" сообщил, что Токаев и Лукашенко поговорили по телефону."Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу белорусского государства за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ, проинформировал о ситуации (с протестами - ред.) и мерах, которые принимаются для ее стабилизации. Президенты также обсудили ряд двусторонних вопросов", - говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220113/odkb-1767627140.html

https://ria.ru/20220109/kazakhstan-1767047313.html

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жанаозен

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