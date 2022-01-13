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Песков рассказал о приглашении Токаеву посетить Россию с визитом

Песков рассказал о приглашении Токаеву посетить Россию с визитом - РИА Новости, 13.01.2022

Песков рассказал о приглашении Токаеву посетить Россию с визитом

Приглашение Токаеву посетить Россию с визитом остается в силе, контакт на высшем уровне чрезвычайно важен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:54

2022-01-13T12:54

2022-01-13T12:54

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в мире

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Приглашение Токаеву посетить Россию с визитом остается в силе, контакт на высшем уровне чрезвычайно важен, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, ничего не поменялось. Казахстан, а мы говорили, что были уверены, справился с этими трудностями. Предстоит определенный процесс реабилитации, насколько мы понимаем. ОДКБ выполнило свою роль весьма и весьма эффективно по просьбе руководства, и конечно приглашение остается в силе. Контакт на высшем уровне чрезвычайно важен для наших стран и он будет продолжаться. Как только будут точные сроки, мы вас проинформируем", - сказал он.Президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, пригласил его приехать в начале 2022 года.

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в мире, казахстан, владимир путин, дмитрий песков, одкб, снг, касым-жомарт токаев, россия