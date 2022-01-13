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В России пройдет единовременный учет амурского тигра
В России пройдет единовременный учет амурского тигра - РИА Новости, 13.01.2022
В России пройдет единовременный учет амурского тигра
Единовременный учет краснокнижного амурского тигра в России пройдет, предварительно, с 5 февраля, сообщил журналистам руководитель АНО "Центр "Амурский тигр"... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:26
2022-01-13T08:26
общество
хабаровский край
амурская область
сергей арамилев
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Единовременный учет краснокнижного амурского тигра в России пройдет, предварительно, с 5 февраля, сообщил журналистам руководитель АНО "Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке. Предыдущий сплошной учет тигров в ДФО прошел в 2014-2015 годах. Учет по методике проводится раз в 10 лет. В этот раз решено провести его раньше в связи Международным тигриным саммитом 2022 года, чтобы Россия смогла на нем представить свежие данные о численности вида, рассказывал Арамилев РИА Новости."Учет затрагивает четыре субъекта – Амурскую область, Хабаровский край, Приморье, ЕАО. В Приморье создана рабочая группа. Первая стадия подготовки к учету завершена. Координаторы разбили весь ареал тигра по краю на отдельные участки, нашли исполнителей, они собирают сведения о следах тигров в течение сезона. Единовременный учет тигров, когда за 2-3 дня проходится сеть маршрутов на ареале тигра, будет происходить ориентировочно 5 февраля", - сказал Арамилев.Он отметил, что точная дата учета будет зависеть от выпадения снега."После выпадения снега должно пройти не менее 5 дней. Это связано с тем, что после снега животные затаиваются, какое-то время не передвигаются. Если сразу после снега проведем учет, многие животные в него не попадут", - добавил Арамилев.
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общество, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев
08:26 13.01.2022
 
В России пройдет единовременный учет амурского тигра

Руководитель АНО "Центр "Амурский тигр" Арамилев: учет тигров пройдет с 5 февраля

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАмурская тигрица Уссури с четырехмесячными тигрятами, которые осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
Амурская тигрица Уссури с четырехмесячными тигрятами, которые осваиваются в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Амурская тигрица Уссури с четырехмесячными тигрятами, которые осваиваются в вольере Приморского сафари-парка
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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Единовременный учет краснокнижного амурского тигра в России пройдет, предварительно, с 5 февраля, сообщил журналистам руководитель АНО "Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке. Предыдущий сплошной учет тигров в ДФО прошел в 2014-2015 годах. Учет по методике проводится раз в 10 лет. В этот раз решено провести его раньше в связи Международным тигриным саммитом 2022 года, чтобы Россия смогла на нем представить свежие данные о численности вида, рассказывал Арамилев РИА Новости.
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"Учет затрагивает четыре субъекта – Амурскую область, Хабаровский край, Приморье, ЕАО. В Приморье создана рабочая группа. Первая стадия подготовки к учету завершена. Координаторы разбили весь ареал тигра по краю на отдельные участки, нашли исполнителей, они собирают сведения о следах тигров в течение сезона. Единовременный учет тигров, когда за 2-3 дня проходится сеть маршрутов на ареале тигра, будет происходить ориентировочно 5 февраля", - сказал Арамилев.
Он отметил, что точная дата учета будет зависеть от выпадения снега.
"После выпадения снега должно пройти не менее 5 дней. Это связано с тем, что после снега животные затаиваются, какое-то время не передвигаются. Если сразу после снега проведем учет, многие животные в него не попадут", - добавил Арамилев.
 
ОбществоХабаровский крайАмурская областьСергей Арамилев
 
 
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