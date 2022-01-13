https://ria.ru/20220113/tigr-1767596377.html

В России пройдет единовременный учет амурского тигра

В России пройдет единовременный учет амурского тигра - РИА Новости, 13.01.2022

В России пройдет единовременный учет амурского тигра

Единовременный учет краснокнижного амурского тигра в России пройдет, предварительно, с 5 февраля, сообщил журналистам руководитель АНО "Центр "Амурский тигр"... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:26

2022-01-13T08:26

2022-01-13T08:26

общество

хабаровский край

амурская область

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Единовременный учет краснокнижного амурского тигра в России пройдет, предварительно, с 5 февраля, сообщил журналистам руководитель АНО "Центр "Амурский тигр" Сергей Арамилев.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2021 года, общая численность этих хищников в РФ превышает 600 особей. В России в дикой природе вид обитает только на Дальнем Востоке. Предыдущий сплошной учет тигров в ДФО прошел в 2014-2015 годах. Учет по методике проводится раз в 10 лет. В этот раз решено провести его раньше в связи Международным тигриным саммитом 2022 года, чтобы Россия смогла на нем представить свежие данные о численности вида, рассказывал Арамилев РИА Новости."Учет затрагивает четыре субъекта – Амурскую область, Хабаровский край, Приморье, ЕАО. В Приморье создана рабочая группа. Первая стадия подготовки к учету завершена. Координаторы разбили весь ареал тигра по краю на отдельные участки, нашли исполнителей, они собирают сведения о следах тигров в течение сезона. Единовременный учет тигров, когда за 2-3 дня проходится сеть маршрутов на ареале тигра, будет происходить ориентировочно 5 февраля", - сказал Арамилев.Он отметил, что точная дата учета будет зависеть от выпадения снега."После выпадения снега должно пройти не менее 5 дней. Это связано с тем, что после снега животные затаиваются, какое-то время не передвигаются. Если сразу после снега проведем учет, многие животные в него не попадут", - добавил Арамилев.

https://ria.ru/20220110/znak-1767092854.html

хабаровский край

амурская область

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общество, хабаровский край, амурская область, сергей арамилев