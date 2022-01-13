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Бочкарев: в Москве за 11 лет построили почти 800 социальных объектов
Бочкарев: в Москве за 11 лет построили почти 800 социальных объектов - РИА Новости, 13.01.2022
Бочкарев: в Москве за 11 лет построили почти 800 социальных объектов
В Москве с 2011 года построили почти 800 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 13.01.2022
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москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 13 янв - РИА Недвижимость. В Москве с 2011 года построили почти 800 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Ключевой принцип градостроительной политики Москвы – комплексное развитие городских территорий. Это значит, что параллельно с новым жильем в столице активно строятся необходимые объекты инфраструктуры, в том числе социальной. Так, с 2011 года в городе введено 790 социальных объектов", – рассказал он.Как отметил заммэра, силами города и инвесторов построено 468 объектов образования, включая 332 детских сада и 136 школ."Кроме того, за это время было введено 111 новых объектов здравоохранения, 153 спортивных сооружения и 58 объектов культуры", – подчеркнул Бочкарев.В 2021 году в столице ввели 85 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
11:09 13.01.2022
 

Бочкарев: в Москве за 11 лет построили почти 800 социальных объектов

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 13 янв - РИА Недвижимость. В Москве с 2011 года построили почти 800 социальных объектов, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Ключевой принцип градостроительной политики Москвы – комплексное развитие городских территорий. Это значит, что параллельно с новым жильем в столице активно строятся необходимые объекты инфраструктуры, в том числе социальной. Так, с 2011 года в городе введено 790 социальных объектов", – рассказал он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
15 декабря 2021, 10:44
Бочкарев: в Москве в этом году подобрали более 60 площадок реновации
Как отметил заммэра, силами города и инвесторов построено 468 объектов образования, включая 332 детских сада и 136 школ.
"Кроме того, за это время было введено 111 новых объектов здравоохранения, 153 спортивных сооружения и 58 объектов культуры", – подчеркнул Бочкарев.
В 2021 году в столице ввели 85 объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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