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У сотрудников миссий США в Женеве и Париже проявился "гаванский синдром"

У сотрудников миссий США в Женеве и Париже проявился "гаванский синдром" - РИА Новости, 13.01.2022

У сотрудников миссий США в Женеве и Париже проявился "гаванский синдром"

Симптомы так называемого "гаванского синдрома", предположительно, проявились у сотрудников американских дипмиссий в Женеве и Париже, одному сотруднику... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:21

2022-01-13T15:21

2022-01-13T15:57

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Симптомы так называемого "гаванского синдрома", предположительно, проявились у сотрудников американских дипмиссий в Женеве и Париже, одному сотруднику понадобилась эвакуация в США для лечения, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.По данным издания, симптомы загадочного недуга, предположительно, развились у "сотрудников дипломатических миссий США в Женеве и Париже", после чего "по крайней мере один из них был эвакуирован обратно в США для лечения". О предполагаемых атаках на сотрудников дипмиссий в двух европейских городах прошлым летом сообщили сначала работникам самих дипмиссий, а позднее и госдепу США, пишет газета.Сообщается, что таинственный синдром, предположительно, поразил "как минимум троих" американцев, работающих в американском консульстве в Женеве, по крайней мере один из этих людей для прохождения лечения был эвакуирован из Швейцарии в США.Еще один предполагаемый случай "гаванского синдрома" зафиксировали у сотрудника посольства США в Париже. Отмечается, что высокопоставленные сотрудники посольства проинформировали дипломатов о предполагаемом случае по электронной почте, призвав не молчать о "необычных симптомах".Госдепартамент США не ответил на запрос издания о комментарии. Газета отмечает, что ведомство, как правило, не комментирует сообщения о подобных инцидентах, ссылаясь на конфиденциальность.Проявления "гаванского синдрома" наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое обернулось долговременным последствием для здоровья. Периодически в американских СМИ звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак". МИД РФ назвал такие выпады "полным абсурдом и странными инсинуациями". Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщал телеканал CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.

https://ria.ru/20211125/sindrom-1760681658.html

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в мире, париж, сша, женева (город), африка, россия