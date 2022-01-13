Значимость СПГ для автомобилистов в Казахстане преувеличена, заявил эксперт
Эксперт Колобанов: значимость СПГ для автомобилистов в Казахстане сильно преувеличена
Автомобилисты стоят в очереди на заправочной станции в Алма-Ате. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Вес сжиженного углеводородного газа (СУГа), подорожание которого стало поводом для беспорядков в Казахстане, в общей структуре потребления топлива в стране несущественен: на долю автомобилей на газе приходится менее 10%, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.
"Роль СУГ для казахстанских частных автовладельцев в целом не столь велика, как это преподносится в СМИ", – заявил эксперт. Так, по данным официальной статистики, на 1 ноября в Казахстане было зарегистрировано 3,795 миллиона легковых автомобилей, из них около 88% потребляют бензин и 2% - дизельное топливо, а на долю автомобилей, которые потенциально могут ездить на газе, приходится менее 10% (включая автомобили, для которых вид топлива в статистике не установлен).
При этом он отметил, что существуют значительные территориальные диспропорции: в ряде областей страны доля газовых автомобилей существенно превышает 10%. "Наибольшая доля зарегистрирована в Мангистауской области (областной центр – город Актау), где согласно официальной статистике около 60% автомобилей имеют возможность ездить на СУГ и, соответственно, увеличение цен на них в два раза в начале года оказалось в наибольшей степени чувствительным", - отметил он.
Эксперт также напомнил, что при производстве СУГов примерно в 3 миллиона тонн в год собственное потребление в стране составляет, по разным оценкам, 1–1,4 миллиона. При этом до конца прошлого года сохранялось госрегулирование оптовых цен на пропан и бутан. Благодаря этому, например, пропан на заправках Казахстана в конце года был в два - два с половиной раза дешевле, чем в России. А поэтапный переход к рыночным ценам начался в Казахстане с 2019 года посредством постепенного увеличения доли СУГов, реализуемой на электронных торговых площадках.
С нынешнего года планировалось полностью отказаться от прямого ценового регулирования этого сектора (кроме газа для бытовых потребителей и нефтехимических компаний), из-за чего и произошел двукратный скачок цен, пояснил эксперт, при этом отметив, что бензин и дизельное топливо в Казахстане по-прежнему существенно дешевле, чем в соседних странах.
Так, розничная цена на бензин там на треть ниже, чем в России, почти на 40% ниже, чем в Киргизии и более чем на 60% ниже, чем в Китае. Этот уровень поддерживается не за счет прямого регулирования, а за счет косвенных мер: действуют обязательства у ряда нефтедобывающих компаний поставлять часть нефти на переработку по дисконтированным ценам, установлены низкие акцизы на топливо, регулярно продлеваются запреты на вывоз топлива автотранспортом; кроме того, в Казахстане установлена низкая ставка НДС – всего 12%, заключил Колобанов.