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Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал вину
Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал вину - РИА Новости, 13.01.2022
Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал вину
Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове Владислав Струженков находился по влиянием деструктивных течений из-за рубежа, вину он признал, заявил в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:48
2022-01-13T10:48
2022-01-13T12:08
происшествия
серпухов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
взрыв в женском монастыре в серпухове
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове Владислав Струженков находился по влиянием деструктивных течений из-за рубежа, вину он признал, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа. В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений. Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие", - сказал Бастрыкин.По словам главы ведомства, 18-летнему выпускнику православной гимназии предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, и в незаконном изготовлении взрывного устройства.Он добавил, что в ходе расследования также выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.По версии следствия, Струженков 13 декабря подошел к православной гимназии в подмосковном Серпухове, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
https://ria.ru/20211214/napadenie-1763642793.html
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происшествия, серпухов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове
10:48 13.01.2022 (обновлено: 12:08 13.01.2022)
Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал вину
Глава СК Бастрыкин: устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал вину