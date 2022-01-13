https://ria.ru/20220113/sk-1767614999.html

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал вину

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал вину - РИА Новости, 13.01.2022

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове признал вину

Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове Владислав Струженков находился по влиянием деструктивных течений из-за рубежа, вину он признал, заявил в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:48

2022-01-13T10:48

2022-01-13T12:08

происшествия

серпухов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Устроивший взрыв в православной гимназии в Серпухове Владислав Струженков находился по влиянием деструктивных течений из-за рубежа, вину он признал, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа. В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений. Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие", - сказал Бастрыкин.По словам главы ведомства, 18-летнему выпускнику православной гимназии предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, и в незаконном изготовлении взрывного устройства.Он добавил, что в ходе расследования также выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.По версии следствия, Струженков 13 декабря подошел к православной гимназии в подмосковном Серпухове, где раньше учился, и попытался совершить самоубийство. Юноша получил множественные ранения, ему оторвало ногу.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20211214/napadenie-1763642793.html

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происшествия, серпухов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове