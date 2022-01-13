https://ria.ru/20220113/bastrykin-1767614343.html

Александр Бастрыкин: молодежи России навязывают "псевдоистины" извне

Александр Бастрыкин: молодежи России навязывают "псевдоистины" извне - РИА Новости, 13.01.2022

Александр Бастрыкин: молодежи России навязывают "псевдоистины" извне

Пятнадцатого января свое 11-летие празднует Следственный комитет России. За столь недолгий срок ведомство поистине смогло доказать свою состоятельность и... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:00

2022-01-13T12:00

2022-01-13T12:39

интервью

александр бастрыкин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767638374_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_bbb3309d724f5ed7e41cece8e8f4ec04.jpg

Пятнадцатого января свое 11-летие празднует Следственный комитет России. За столь недолгий срок ведомство поистине смогло доказать свою состоятельность и заслужить доверие граждан. О том, как защитить детей во время "гибридной войны" с Западом, почему первая экспертиза признала массового убийцу Галявиева невменяемым, а также о результатах работы российских следователей в интервью РИА Новости рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Беседовала Дарина Хануна.– Расскажите о результатах работы Следственного комитета за 2021 год. Сколько уголовных дел было возбуждено? Сколько дел завершено и направлено в суд?– В прошедшем году Следственный комитет во взаимодействии с другими правоохранительными органами продолжал активную работу по расследованию преступлений против личности, выявлению экономических, коррупционных и должностных преступлений, других общественно опасных деяний, защите прав несовершеннолетних, а также граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства.Следователями Следственного комитета возбуждено 124 782 уголовных дела (данные за 11 месяцев 2021 года – ред.), направлено в суд 83 532 дела. Основной массив составляют уголовные дела о преступлениях против личности. Вместе с тем в числе направленных в суд 8 565 уголовных дел коррупционной направленности. Следователями ведомства расследовано 6 558 преступлений прошлых лет, а также более двух тысяч преступлений, совершенных организованными преступными группами. В прошедшем году потерпевшим от преступлений и государству возмещено почти 62 миллиарда рублей. Кроме того, наложен арест на имущество обвиняемых, в том числе находящееся за рубежом, стоимостью 67,3 миллиарда рублей.– Какие направления деятельности были приоритетными для вашего ведомства в истекшем году?– Помимо основной нашей деятельности, связанной с расследованием уголовных дел и рассмотрением сообщений о преступлениях, мы большое внимание уделяли и другим важным вопросам, связанным с защитой прав граждан. Выбранная форма общения – личные приемы, как правило показывает хорошие результаты. В каждую рассматриваемую ситуацию как я, так и руководители следственных подразделений на местах вникаем досконально. Организовано взаимодействие с гражданами на различных площадках в сети интернет, где им оперативно разъясняются отдельные вопросы, касающиеся нашей деятельности и защиты их прав. Такой способ коммуникации позволяет получить обратную связь.Большое внимание мы уделяли осуществлению в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, а также разработке мер по реализации государственной политики в сфере исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве. Сформулированы предложения, направленные на улучшение криминогенной обстановки в связи с преступностью мигрантов, в части противодействия коррупции и по многим другим направлениям. Продолжено укрепление нашего экспертного учреждения – Судебно-экспертного центра Следственного комитета, а также Главного управления криминалистики. Развивается система ведомственного образования, пополняются ряды кадетов и студентов Следственного комитета.– Как обеспечивалась защита трудовых прав граждан в период пандемии?– Вопросы соблюдения прав граждан, в том числе своевременности и полноты установленных законом выплат находятся на постоянном контроле ведомства. В 2021 году (приведены статданные за 11 месяцев 2021 года – ред.) следователями окончено производством свыше двух тысяч уголовных дел о преступлениях, связанных с невыплатой заработной платы. В ходе следствия потерпевшим работникам возмещено почти 3,7 миллиарда рублей. На имущество обвиняемых стоимостью два миллиарда 267 миллионов 253 тысяч рублей по ходатайству следователей наложен арест.– Сколько преступлений экстремистской и террористической направленности расследовано вашим ведомством?– Следователями СК России в суд направлено 197 уголовных дел о преступлениях террористического характера (+19,4%) и 184 дела о преступлениях экстремистской направленности, что более чем в 2,5 раза превышает данные 2020 года (70 дел). Аналитическая работа в этом направлении позволяет сделать вывод, что, к сожалению, нередко именно молодые люди в силу ряда причин, о которых мной говорилось ранее, становятся фигурантами таких дел.– Не могли бы вы привести примеры?– Например, в центральном аппарате завершено расследование по уголовному делу в отношении уроженца Тамбовской области 18-летнего Андрея Смагина, который является активным сторонником идеологии нацизма. Он полностью признал вину. Испытывая ненависть по отношению к представителям некоторых национальностей, а также с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти он решил совершить террористический акт – подрыв здания одного из студенческих общежитий Тамбова. В безлюдных местах он тестировал изготовленные взрывные устройства. Однако противоправные действия Смагина были пресечены. Уголовное дело в отношении него рассматривается в суде. Другой пример – попытка в 2020 году совершения теракта радикально настроенным подростком в Республике Татарстан. При помощи легковоспламеняющейся жидкости он пытался поджечь кафе и здание районного отдела полиции. Совершить теракт у него не получилось по причине своевременного принятия мер сотрудниками правоохранительного органа. При попытке задержания подросток с ножом напал на полицейских и был ликвидирован. Однако следствию удалось установить, что к совершению такого поступка несовершеннолетнего подтолкнул сожитель матери. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности и предстал перед судом.Эти и другие примеры, а также озвученные статистические показатели – общий результат совместной работы и отлаженного взаимодействия правоохранительных органов, позволяющий противодействовать преступным проявлениям. Но здесь еще раз подчеркну, что профилактика таких преступлений должна осуществляться во взаимодействии и постоянно, на всех уровнях, и большое значение в ней должно отводиться воспитанию, созданию условий для занятости молодежи, чтобы энергия молодых людей расходовалась конструктивно, а не деструктивно.– Что, по вашему мнению, еще необходимо предпринять, чтобы предотвратить совершение таких преступлений?– Помимо этого, анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства, включающих, в частности, выявление в сети интернет информационных материалов, связанных с вербовкой граждан, в особенности молодежи, для совершения противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера.Требует нового подхода в решении и проблема растущей преступности трудовых мигрантов. В основном это молодые люди из центральноазиатских республик, которые нередко становятся объектом такой вербовки. Достаточно сказать, что в марте прошлого года в Адыгее сотрудниками ФСБ России задержан выходец из Центральной Азии, который планировал устроить взрыв в одном из торговых центров города Майкопа. У задержанного изъяты компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, инструкции по ее изготовлению, символика запрещенной в России террористической организации ИГИЛ* (признана террористической и запрещена в РФ), а также поддельные миграционные документы. Этот пример показательный.Кроме того, как известно, выходцы из стран Ближнего и Среднего Востока, а также из Северной Африки используют транзит через нашу страну для перемещения в страны Евросоюза, что влечет за собой реальные риски проникновения в Россию членов международных террористических и экстремистских организаций.В связи с этими обстоятельствами в 2022 году повышенное внимание необходимо уделять совершенствованию миграционных процессов. Для этого представляется целесообразным качественно обновить, как мной уже ранее отмечалось, и систематизировать правовую базу государственного регулирования в этой сфере, повысить уровень автоматизации административных процедур для набора трудовых мигрантов. Организовать предельно адресную профилактическую работу с работодателями с целью социальной адаптации мигрантов, а также принятие мер, направленных на получение информации о возможных негативных процессах в их среде в целях своевременного реагирования и предупреждения опасных последствий. Уверен, что предлагаемые меры позволят минимизировать экстремистские и террористические угрозы.– К большому сожалению даркнет продолжает быть популярным. Известно, что в этом году Следственный комитет возбудил сразу несколько уголовных дел о заказных убийствах через даркнет. По-вашему, как нужно бороться с этим явлением, и какая работа Следственным комитетом уже сейчас проводится?– Да, действительно по одному из уголовных дел следователи установили, что на интернет-площадке, функционирующей в теневом сегменте интернета (даркнете), велась организация тяжких и особо тяжких преступлений. Владелец ресурса специализировался на предоставлении заказчикам за плату незаконных услуг. На данный момент уже завершены следственные действия по уголовному делу об убийстве во Владимирской области в 2020 году семейной пары и приготовлении к убийству жителя Санкт-Петербурга. Организация преступлений была осуществлена через указанный ресурс с применением цифровой конспирации, оплата от заказчиков принималась в криптовалюте либо фиатными денежными средствами через электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц. К уголовной ответственности привлечены четверо – организатор и исполнители преступлений, которые заключены под стражу. В настоящее время они вместе с защитниками продолжают знакомиться с материалами уголовного дела. И, увы, это не единственный случай. Анонимность таких ресурсов благодатная почва для организации совершения преступлений.– Возможно ли что-то предпринять с учетом трудностей при отслеживании процессов, происходящих в этой сфере?– Как известно, не бывает преступлений без следов. И в данном случае мы имеем дело с цифровыми следами, для работы с которыми есть определенные средства и методы. Что касается самой возможности осуществлять такую деятельность, то сейчас правоохранительными органами совместно с Роскомнадзором принимаются меры технического характера по блокировке доступа к узлам и ресурсам даркнета на территории России. Ранее мы говорили о целесообразности предусмотреть внесудебный порядок блокировки экстремистских сайтов и недавно этот вопрос решен на законодательном уровне.Прогрессивные меры по борьбе с такими преступлениями разрабатываются и на уровне нашего ведомства. В частности, в академиях Следственного комитета созданы специальные кафедры, на которых преподаются особенности расследования киберпреступлений. Вместе с тем их сотрудники ведут научную деятельность, направленную на разработку методик профилактики и противодействия таким преступлениям.Кроме того, ведомство на постоянной основе участвует в работе ряда международных двусторонних и многосторонних площадок, на которых также обсуждаются вопросы обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий. Так, представитель Следственного комитета включен в состав российской делегации Спецкомитета ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, а также рабочей группы ООН открытого состава по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий и самих информационно-коммуникационных технологий. Результаты деятельности обозначенных площадок заложат фундамент в основу международных правоотношений в виртуальной сфере на ближайшее будущее.– Вы всегда призываете больше уделять внимания детям и подросткам. Сколько преступлений, совершенных в отношении детей, было выявлено СК РФ? Есть ли рост таких преступлений?– В прошлом году (данные за 11 месяцев – ред.) возбуждено 22 047 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В суды направлено 11 тысяч таких уголовных дел. Увеличение количества уголовных дел о преступлениях в отношении детей отмечено в Магаданской, Саратовской, Сахалинской областях. И, напротив, их стало меньше в республиках Адыгея, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Архангельской области и Ненецком автономном округе.– Насколько известно, Следственный комитет всегда старается помочь пострадавшим.– Так и есть. При расследовании таких преступлений для нас важно не только восстановить справедливость, но и помочь пострадавшим преодолеть трагедию. И такой опыт уже имеется. Многим детям, получившим травмы в результате преступлений, удалось помочь при содействии НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Нас поддерживают и всероссийские детские центры, расположенные в Краснодарском крае и Крыму, куда также при нашем содействии дети ездят восстанавливаться. Оказание помощи потерпевшим детям организовано и в других субъектах.Здесь необходимо сказать о том, что существующие практики необходимо и дальше развивать на государственном уровне. Ведь уже есть нормативная база, предусматривающая возможность получения психологической помощи в рамках реабилитации. Но технически не всегда это можно выполнить. Например, если пострадавший живет в отдаленной местности, вопрос логистики его близкие решают самостоятельно, а это не всегда возможно, если семья малообеспеченная. Поэтому важно, чтобы помощь была доступной для всех пострадавших, и они могли бы получить ее оперативно. Должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи.Наше отношение к детям не ограничивается формальными рамками. Мы стараемся помогать пострадавшим и в дальнейшем, способствовать тому, чтобы их жизнь складывалась благополучно.– Недавно было совершено убийство пятилетней девочки в Костроме. В числе фигурантов – педофил, который ранее отбыл наказание. Что не так с нашей системой, почему такие люди вновь идут на преступление?– Ужасная история и, к сожалению, наша реальность. Днем в крупном населенном пункте ребенка похищают двое и убивают. И здесь возникает очень много вопросов о том, как предупредить эту проблему. Касаясь законодательства, мы поддержали ранее законопроект о возможности назначения педофилам пожизненного лишения свободы в случае повторного совершения преступлений в отношении детей. Ведь вы правильно сказали, это не первый пример, когда, освободившись из мест лишения свободы, эти лица вновь совершают преступления. Поэтому подобная законодательная мера отвечает сложившейся ситуации. Но наказание за содеянное – это уже постфактум. Нужен очень жесткий постоянный мониторинг лиц, которые вышли из мест лишения свободы после первого совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Контроль за такими лицами не должен заключаться лишь в периодичной явке в органы внутренних дел. И формализм здесь недопустим. Ведь система сможет должным образом работать только в том случае, если все сотрудники будут добросовестно исполнять свои обязанности.Возвращаясь к трагедии в Костроме, добавлю, что возбуждено еще одно уголовное дело по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным.– Летом Россию потрясло жестокое убийство восьмилетней школьницы в Тюмени. Предполагаемый убийца уже арестован. На какой стадии сейчас находится расследование?– С учетом данных, полученных в ходе расследования, Виталию Бережному предъявлено обвинение в убийстве девочки, ее похищении, изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера. Собраны объективные доказательства его причастности, на что указывают и следы крови потерпевшей, обнаруженные в холодильнике в жилище обвиняемого. Причастность Бережного к другим аналогичным преступлениям проверена, но не подтвердилась. В ближайшее время следствие планирует приступить к ознакомлению сторон с материалами уголовного дела.– После этого события было возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении в разные периоды времени еще восьми детей в Тюменской области. Удалось ли что-то установить следствию?– Следствие по уголовному делу о безвестном исчезновении в Тюмени и Тюменской области восьми детей в период 1997-2010 годов находится в активной стадии. Расследованием занимается группа под руководством одного из наиболее опытных следователей центрального аппарата. Выполняются необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, проводятся сложные криминалистические экспертизы. Параллельно расследовано уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов опеки и попечительства, сейчас оно рассматривается в суде. По итогам расследования этого дела внесено представление в адрес губернатора региона об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений – указано на необходимость установки дополнительных видеокамер в населенном пункте для обеспечения безопасности.– В декабре Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в казанской гимназии, предъявили окончательное обвинение. Однако до этого ему дважды проводилась психолого-психиатрическая экспертиза, по первой из которых, по данным членов московской ОНК, он был признан невменяемым на момент совершения преступления. Однако вторая экспертиза показала обратный результат. Почему так вышло?– Повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учетом того, что при первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения "колумбайн". Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы – выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи. Следствием были собраны соответствующие материалы об особенностях этой субкультуры, которые также представлены экспертам. Помимо этого, к проведению повторной экспертизы привлечен более широкий состав экспертов – ведущие ученые в области психиатрии. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела, как в момент совершения преступления, так и на данный момент. Установлено, что умысел на совершение преступления у Галявиева начал формироваться в начале 2021 года. Это происходило под воздействием информации из сети интернет о деструктивных сообществах, в частности, о массовых убийствах, совершенных с применением оружия и взрывных устройств в школах представителями субкультуры "колумбайн".– Помимо него кто-то ответит за произошедшее?– Мы оцениваем с точки зрения закона все факторы, которые предшествовали трагедии. Среди выявленных есть и те обстоятельства, которые образуют состав преступления. К уголовной ответственности привлечены директор коммерческой организации, которая устанавливала и обслуживала магнитные замки, инженер коммерческой организации, занимавшейся обслуживанием системы голосового оповещения в здании школы. Они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также по статье Уголовного кодекса РФ "халатность" привлечен директор гимназии №175, который, как полагает следствие, не принял необходимых мер, направленных на обеспечение безопасности в учебном заведении.– Еще один трагический случай со стрельбой произошел в вузе Перми. Что в этом случае послужило мотивом для совершения юношей преступления? Он также вменяем? На какой стадии находится расследование данного уголовного дела?– СК России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются.– В декабре в женском монастыре в Серпухове произошла трагедия. Юноша совершил подрыв. Расскажите подробнее об этом уголовном деле.– Расследование ведется, назначен комплекс судебных экспертиз, среди них и комплексная психолого-психиатрическая. Восемнадцатилетнему выпускнику православной гимназии в Серпухове Владиславу Струженкову предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений, и в незаконном изготовлении взрывного устройства. Изучение контента, которому отдавал предпочтение Струженков, опять же показало заинтересованность обвиняемого деструктивными течениями, пришедшими к нам из-за рубежа. В ходе расследования он признал свою вину в совершении преступлений. Установлено, что он принес изготовленное самодельное взрывное устройство тротиловым эквивалентом 150 граммов и привел его в действие. В ходе расследования также выясняются обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.– Как, по вашему мнению, нужно контролировать продажу оружия, чтобы не допускать таких событий, как в Перми и Казани?– В связи с рядом резонансных происшествий Следственный комитет выступил с инициативами, которые сейчас находятся на этапе межведомственного обсуждения. В целях ужесточения контроля за оборотом и использованием гражданского оружия предложено восстановить процедуру осуществления органами внутренних дел контрольных функций за оборотом оружия и патронов.При этом важно сохранить межведомственное взаимодействие.В качестве превентивной меры следует проработать вопрос о наделении ФСБ и МВД России правом проведения оперативно-розыскных мероприятий и дачи заключений об отзыве лицензий у граждан, владеющих оружием, в связи с возникновением в их поведении угрозы общественной безопасности, а также вопрос о введении уголовной ответственности за повторное совершение административно наказуемых деяний, предусмотренных частью 6 статьи 20.8 и статьей 20.10 КоАП РФ. Они предусматривают ответственность за нарушение правил производства и оборота оружия, а также незаконный оборот, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.– На ваш взгляд, как можно обезопасить молодежь от совершения таких преступлений? Что необходимо предпринять?– Я уже неоднократно озвучивал эту проблему. Она глубже, чем может показаться на первый взгляд. И в первую очередь, это ценности, на основе которых формируется личность молодых людей. Дело не только в родительском или школьном воспитании, но и в том, что смотрят наши дети по телевизору, в интернете. А если посмотреть на то, какая продукция к нам поступает извне, то ее влияние очевидно. В ней прослеживаются чуждые нам идеалы и ориентиры, стремление достичь цели, невзирая на нормы морали и закона, абсолютизировать свободу личности, противопоставляя ее другим ценностям. В ходе гибридной войны нам массово навязываются подобные псевдоистины. Ими пропитаны фильмы и другие материалы, которые очень быстро и легко "поглощает" молодежь. Проблема безопасности молодых людей приобрела действительно большие масштабы, что отмечено в Стратегии национальной безопасности, утвержденной президентом России. И для ее решения требуются комплексные меры государственных и общественных институтов, направленные на изменение ситуации. Нужны не просто запреты, а, скорее, хорошие условия развития молодежи, начиная со школьного возраста, а для учащихся высших учебных заведений было бы целесообразно воссоздать союз студенческой молодежи. При этом ориентироваться надо на традиционные российские духовно-нравственные ценности, культуру, стараясь сохранять историческую память. Ведь в нашей истории очень много примеров героев Отечества, проявивших настоящее мужество и доблесть. На такие примеры надо ориентироваться. Следственный комитет, понимая это, активно развивает систему ведомственного образования, построенную как раз с учетом этих ценностей и принципов. У нас действуют две академии и ряд кадетских корпусов в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Севастополе. Наши учащиеся не сидят в интернете, чтобы убить время. У них есть более интересные и важные дела – помочь ветеранам, принять участие в патриотических мероприятиях, посетить музеи, памятники, объекты историко-культурного наследия, а иногда помочь привести их в порядок. Они ценят свое время и понимают, что тратить его на сомнительные увлечения нет смысла. И когда я смотрю на такую молодежь, есть уверенность, что нас сменит хорошее поколение патриотов и профессионалов своего дела.– В этом году в Саратовской области вскрылись факты насилия над заключенными в больнице при колонии. По данному факту возбуждены 12 уголовных дел. Скажите, сколько фигурантов проходит по этим делам?– Двенадцать уголовных дел, о которых вы сказали, соединены в одном производстве. По данным следствия, в 2020-2021 годах осужденные по указанию сотрудников туберкулезной больницы УФСИН по Саратовской области систематически совершали в отношении других осужденных насильственные действия сексуального характера, фиксируя все на видеорегистратор. Их целью было устрашение и вымогательство денежных средств. В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек. Обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено четырем лицам из числа осужденных, на причастность к этим преступлениям проверяются и иные осужденные. В числе фигурантов также два должностных лица учреждения, в действиях которых усматривается превышение должностных полномочий.– Александр Иванович, благодарим вас за беседу и поздравляем всех сотрудников Следственного комитета со знаковым для ведомства днем!– Пользуясь случаем, присоединяюсь к вашим поздравлениям. От всей души желаю всем сотрудникам и членам их семей, нашим студентам и кадетам, а также ветеранам Следственного комитета крепкого здоровья, успехов, благополучия! Надо помнить, что хорошие результаты следственной работы формируют нетерпимость к любым преступным проявлениям, способствуют правильному воспитанию подрастающего поколения и успешной реализации важных социальных программ!*Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20211220/pytki-1764491059.html

https://ria.ru/20211230/sledstvie-1766227470.html

https://ria.ru/20211228/podrostki-1765894150.html

https://ria.ru/20211223/sud-1765048183.html

https://ria.ru/20210413/bandy-1727654969.html

https://ria.ru/20220112/menshinstvo-1767420051.html

https://ria.ru/20210928/pedofil-1752068642.html

https://ria.ru/20210513/roskomnadzor-1732228295.html

https://ria.ru/20190917/1558757896.html

https://ria.ru/20211027/ekstremizm-1756510419.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, александр бастрыкин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия