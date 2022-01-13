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Экспертиза признала вменяемым юношу, устроившего стрельбу в Перми

Экспертиза признала вменяемым юношу, устроившего стрельбу в Перми - РИА Новости, 13.01.2022

Экспертиза признала вменяемым юношу, устроившего стрельбу в Перми

Открывший стрельбу в университете в Перми Тимур Бекмансуров признан вменяемым, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:25

2022-01-13T10:25

2022-01-13T12:07

происшествия

пермь

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Открывший стрельбу в университете в Перми Тимур Бекмансуров признан вменяемым, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."СК России продолжает расследование массового убийства людей в Пермском государственном национальном исследовательском университете, к которому причастен Тимур Бекмансуров. Обвиняемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым. Мотивы и цели совершенных преступлений устанавливаются", - сказал он.По данным следствия, утром 20 сентября студент первого курса Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек, более 40 человек пострадали. Юноше предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

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происшествия, пермь, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия