https://ria.ru/20220113/sk-1767605093.html
Бастрыкин объяснил, почему первая экспертиза признала Галявиева невменяемым
Бастрыкин объяснил, почему первая экспертиза признала Галявиева невменяемым - РИА Новости, 13.01.2022
Бастрыкин объяснил, почему первая экспертиза признала Галявиева невменяемым
При первой экспертизе в отношении устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева не было учтено влияние на него деструктивной субкультуры, из-за чего... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T09:48
2022-01-13T09:48
2022-01-13T13:52
происшествия
казань
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общественная наблюдательная комиссия
россия
стрельба в школе в казани
ильназ галявиев
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. При первой экспертизе в отношении устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева не было учтено влияние на него деструктивной субкультуры, из-за чего изначально он был признан невменяемым, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин."Повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учетом того, что при первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения "колумбайн". Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводилась к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи", — сказал Бастрыкин.Бастрыкин отметил, что в ходе следствия были собраны материалы об особенностях этой субкультуры, которые также представили экспертам."Помимо этого, к проведению повторной экспертизы привлечен более широкий состав экспертов — ведущие ученые в области психиатрии. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела, как в момент совершения преступления, так и на данный момент", — добавил глава СК России.В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК России, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.Интрига состоялся в том, признает ли экспертиза Галявиева вменяемым: изначально "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий — сообщила, что Центр Сербского якобы признал Галявиева невменяемым на момент преступления. Позже СК России, однако, уточнил, что эксперты не нашли у юноши психических отклонений.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
https://ria.ru/20211210/galyaviev-1763093709.html
https://ria.ru/20211217/galyaviev-1764200978.html
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происшествия, казань, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общественная наблюдательная комиссия, россия, стрельба в школе в казани, ильназ галявиев
09:48 13.01.2022 (обновлено: 13:52 13.01.2022)
Бастрыкин объяснил, почему первая экспертиза признала Галявиева невменяемым
Бастрыкин: первая экспертиза по Галявиеву не учла влияния деструктивной субкультуры
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
При первой экспертизе в отношении устроившего стрельбу в казанской школе Ильназа Галявиева
не было учтено влияние на него деструктивной субкультуры, из-за чего изначально он был признан невменяемым, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК России Александр Бастрыкин
.
"Повторная психолого-психиатрическая экспертиза была назначена с учетом того, что при первой экспертизе не учитывался факт влияния на Галявиева идей субкультурного течения "колумбайн". Для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы — выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводилась к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе Владислава Рослякова, устроившего массовый расстрел в Керчи", — сказал Бастрыкин.
Бастрыкин отметил, что в ходе следствия были собраны материалы об особенностях этой субкультуры, которые также представили экспертам.
"Помимо этого, к проведению повторной экспертизы привлечен более широкий состав экспертов — ведущие ученые в области психиатрии. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость фигуранта уголовного дела, как в момент совершения преступления, так и на данный момент", — добавил глава СК России.
В Казани
11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии № 175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиеву грозит пожизненное лишение свободы.
Окончательное обвинение Галявиеву было предъявлено по четырем статьям УК России, ему вменяются убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.
Интрига состоялся в том, признает ли экспертиза Галявиева вменяемым: изначально "Газета ОНК" — официальный орган Общественных наблюдательных комиссий
— сообщила, что Центр Сербского якобы признал Галявиева невменяемым на момент преступления. Позже СК России, однако, уточнил, что эксперты не нашли у юноши психических отклонений.