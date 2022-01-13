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В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских

В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских - РИА Новости, 13.01.2022

В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских

Следователи после убийства девочки в Костроме возбудили новое дело - о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T08:47

2022-01-13T08:47

2022-01-13T08:47

происшествия

кострома

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство пятилетней девочки в костроме

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следователи после убийства девочки в Костроме возбудили новое дело - о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Возбуждено еще одно уголовное дело - по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным", - сказал он.Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски, которые, однако, ничего не дали.Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело нашли в комнате одного из местных общежитий. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Суд арестовал обоих.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из квартиры в Костроме, где было найдено тело ребенка В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки. Двое мужчин, признавшихся в убийстве ребенка, были судимы, в том числе один из них – за сексуальное насилие и порнографию, он находился под административным надзором. 2022-01-13T08:47 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кострома, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство пятилетней девочки в костроме, видео