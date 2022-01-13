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В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских - РИА Новости, 13.01.2022
В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
Следователи после убийства девочки в Костроме возбудили новое дело - о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T08:47
2022-01-13T08:47
происшествия
кострома
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство пятилетней девочки в костроме
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следователи после убийства девочки в Костроме возбудили новое дело - о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."Возбуждено еще одно уголовное дело - по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным", - сказал он.Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски, которые, однако, ничего не дали.Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело нашли в комнате одного из местных общежитий. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Суд арестовал обоих.
кострома
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РИА Новости
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Кадры из квартиры в Костроме, где было найдено тело ребенка
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки. Двое мужчин, признавшихся в убийстве ребенка, были судимы, в том числе один из них – за сексуальное насилие и порнографию, он находился под административным надзором.
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происшествия, кострома, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство пятилетней девочки в костроме, видео
В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следователи после убийства девочки в Костроме возбудили новое дело - о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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08:47 13.01.2022
 
В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских

Глава СК Бастрыкин: после убийства девочки в Костроме возбудили дело против полицейских

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Следователи после убийства девочки в Костроме возбудили новое дело - о халатности полицейских, которые не проследили за освободившимся из колонии педофилом, рассказал в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
"Возбуждено еще одно уголовное дело - по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным", - сказал он.
Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Были организованы поиски, которые, однако, ничего не дали.
Позже силовики задержали двух подозреваемых, которые признались в убийстве ребенка. Тело нашли в комнате одного из местных общежитий. По данным прокуратуры, оба мужчины ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Суд арестовал обоих.
 
ПроисшествияКостромаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
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