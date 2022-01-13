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В Роспотребнадзоре опровергли данные о запрете пельменей в школьном меню
В Роспотребнадзоре опровергли данные о запрете пельменей в школьном меню - РИА Новости, 13.01.2022
В Роспотребнадзоре опровергли данные о запрете пельменей в школьном меню
Пельмени в школьном меню не запрещены, но лепить их в школьных столовых практически невозможно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:02
2022-01-13T14:13
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пельмени в школьном меню не запрещены, но лепить их в школьных столовых практически невозможно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона поручил министру образования области Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню. Бронштейн в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина."Пельмени в меню образовательных организаций Московской области есть. Пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их из-под ножа (замес теста, приготовление фарша, лепка) в школьной столовой практически невозможно, так как их необходимо готовить в достаточном объеме за короткое время, а накопление продукта несет риск пищевых отравлений",- говорится в сообщении.В Московской области много предприятий, вырабатывающих пельмени для детского питания, в школе достаточно их только отварить, уточнили в ведомстве.В Подмосковье есть значительное число школьных столовых, куда привозят готовую еду и раздают, но приготовленные пельмени, сложенные в термос, после дороги и раздачи дети есть вряд ли будут, отметили в пресс-службе."Меню для питания обучающихся разрабатывает организация, ответственная за питание в образовательной организации (школе), и согласовывает его с директором образовательной организации (школы). Главное, чтобы в нем были выдержаны основные нормы питания, указанные в санитарных правилах",- пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20220110/golosovanie-1767178338.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сн_образование, социальный навигатор
14:02 13.01.2022 (обновлено: 14:13 13.01.2022)
 
В Роспотребнадзоре опровергли данные о запрете пельменей в школьном меню

Роспотребнадзор: пельмени в школьном меню не запрещены, но лепить их там затруднительно

© Pixabay / islandworksПельмени
Пельмени - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© Pixabay / islandworks
Пельмени
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пельмени в школьном меню не запрещены, но лепить их в школьных столовых практически невозможно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона поручил министру образования области Илье Бронштейну рассмотреть вопрос о добавлении пельменей в школьное меню. Бронштейн в свою очередь объяснил, что отсутствие пельменей продиктовано требованиями СанПина.
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"Пельмени в меню образовательных организаций Московской области есть. Пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их из-под ножа (замес теста, приготовление фарша, лепка) в школьной столовой практически невозможно, так как их необходимо готовить в достаточном объеме за короткое время, а накопление продукта несет риск пищевых отравлений",- говорится в сообщении.
В Московской области много предприятий, вырабатывающих пельмени для детского питания, в школе достаточно их только отварить, уточнили в ведомстве.
В Подмосковье есть значительное число школьных столовых, куда привозят готовую еду и раздают, но приготовленные пельмени, сложенные в термос, после дороги и раздачи дети есть вряд ли будут, отметили в пресс-службе.
"Меню для питания обучающихся разрабатывает организация, ответственная за питание в образовательной организации (школе), и согласовывает его с директором образовательной организации (школы). Главное, чтобы в нем были выдержаны основные нормы питания, указанные в санитарных правилах",- пояснили в ведомстве.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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