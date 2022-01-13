https://ria.ru/20220113/schenki-1767742183.html
Жителя Мурманска, обвиняемого в убийстве трех щенков, заключили под стражу
Жителя Мурманска, обвиняемого в убийстве трех щенков, заключили под стражу - РИА Новости, 13.01.2022
Жителя Мурманска, обвиняемого в убийстве трех щенков, заключили под стражу
Ленинский суд Мурманска постановил заключить под стражу мужчину, в квартире которого были обнаружены тела трех щенков со множественными повреждениями, сообщила... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T19:42
2022-01-13T19:42
2022-01-13T19:42
происшествия
мурманск
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Ленинский суд Мурманска постановил заключить под стражу мужчину, в квартире которого были обнаружены тела трех щенков со множественными повреждениями, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Мужчина обвиняется в жестоком обращении с животными из хулиганских побуждений, повлекшем их гибель и увечья. Ранее в квартире мужчины было найдено три трупа щенков (трех-четырех месяцев). Четвертому щенку удалось выжить, ему была оказана медицинская помощь. У всех собак имеются множественные как внешние, так и внутренние повреждения. Как установили эксперты, смерть животных наступила в результате нарушения целостности тканей головного мозга."С учетом тяжести предъявленного обвинения, обстоятельств уголовного дела, личности обвиняемого Ленинским районным судом Мурманска в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220113/sud-1767672958.html
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происшествия, мурманск
Жителя Мурманска, обвиняемого в убийстве трех щенков, заключили под стражу
Жителя Мурманска, обвиняемого в убийстве трех щенков, заключили под стражу