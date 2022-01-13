https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767736766.html

Постпред США назвал два пути в общении с Россией

Постпред США назвал два пути в общении с Россией - РИА Новости, 13.01.2022

Постпред США назвал два пути в общении с Россией

США предпочитают путь деэскалации и дипломатии, нежели введения санкций в отношении России, однако Вашингтон готов сделать так, что цена для Москвы будет... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T19:10

2022-01-13T19:10

2022-01-13T19:10

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киев

сша

нато

обсе

майкл карпентер

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ВАШИНГТОН, 13 янв – РИА Новости. США предпочитают путь деэскалации и дипломатии, нежели введения санкций в отношении России, однако Вашингтон готов сделать так, что цена для Москвы будет высокой "в случае эскалации" на Украине, заявил на брифинге американский постпред при ОБСЕ Майкл Карпентер."Президент (Джо) Байден сказал, что США вместе с нашими партнерами готовы сделать так, что цена для России будет высокой", - сказал Карпентер."Но в то же время это не путь, которым мы предпочитаем идти, мы предпочитаем путь деэскалации и дипломатии. И мы хотим иметь серьезную активную дипломатию, чтобы посмотреть, могут ли у нас быть сферы, в которых у нас будет общий язык", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220113/lavrov-1767680045.html

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сша

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в мире, киев, сша, нато, обсе, майкл карпентер