18:06 13.01.2022 (обновлено: 19:38 13.01.2022)
Эксперт оценил риски для экономики России из-за возможных санкций США
Эксперт Джафаров: возможные санкции США не приведут к резкому ухудшению экономики России
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Законопроект о новых санкциях США в отношении Москвы в случае его реализации не несет рисков резкого ухудшения экономической ситуации в стране, но некоторые последствия все же возможны, в частности на валютном рынке, такое мнение РИА Новости высказал руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.
Законопроект, представленный накануне сенаторами США от правящей Демократической партии, предлагает ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
"В целом можно сказать, что законопроект не несет рисков резкого ухудшения экономической ситуации в России, но определенные последствия при его утверждении все же будут ощущаться. На валютных рынках ожидалось, что рекордные показатели платежного баланса будут способствовать укреплению курса рубля в 2022 году, однако геополитическая напряженность, скорее всего, не даст этому произойти", - сказал Джафаров.
Он также обратил внимание на то, что в законопроекте основное давление направлено на проект "Северный поток 2". "Сертификация газопровода и так уже сильно затянулась, а вывести его из-под третьего энергетического пакета Европейского союза, который не позволит после сертификации загружать его более чем на 50%, так и не удалось. Американские санкции направлены на усложнение этого процесса, однако, важно понимать, что Германия по-прежнему остается ключевым интересантом в этом проекте, особенно учитывая сложившуюся ситуацию на европейском газовом рынке", - полагает эксперт.
По словам Джафарова, проект закона также предполагает запрет на операции с российскими гособлигациями на вторичном рынке. "Ключевой вопрос заключается в том, как себя поведут неамериканские инвесторы и финансовые учреждения, на которых формально этот запрет не распространяется. В среднесрочной и долгосрочной перспективе они тоже будут более осторожно относиться к инструментам российского госдолга в своих портфелях во избежание проблем с американскими властями. Это означает, что доступ к западным инвесторам и на западные рынки капитала, в том числе неамериканские, продолжает сужаться", - пояснил он.
Что касается возможного отключения от SWIFT отдельных банков или России в целом, к полной остановке работы российских кредитных организаций это не приведет. "Для обмена сообщениями между банками внутри страны уже существует аналог такой системы, а вот взаимодействие с зарубежными банками может существенно усложниться", - указал эксперт.
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