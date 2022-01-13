https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767690205.html

В МИД назвали американский законопроект о новых санкциях деструктивным

В МИД назвали американский законопроект о новых санкциях деструктивным - РИА Новости, 13.01.2022

В МИД назвали американский законопроект о новых санкциях деструктивным

Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:56

2022-01-13T15:56

2022-01-13T15:56

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сша

москва

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мария захарова

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы рассматриваем это как продолжение деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, все более деструктивную и антироссийскую позицию занимает и Евросоюз вместо попытки серьезно разобраться в причинах продолжающейся гражданской войны на Украине и вместо стремления помочь в разрешении конфликта.Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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в мире, сша, москва, евросоюз, мария захарова, россия