https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767690205.html
В МИД назвали американский законопроект о новых санкциях деструктивным
В МИД назвали американский законопроект о новых санкциях деструктивным - РИА Новости, 13.01.2022
В МИД назвали американский законопроект о новых санкциях деструктивным
Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:56
2022-01-13T15:56
2022-01-13T15:56
в мире
сша
москва
евросоюз
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_0:34:3259:1867_1920x0_80_0_0_41a82e30b2d4a2d816f677dedb0baba8.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия рассматривает законопроект США о новых санкциях против Москвы как продолжение деструктивной линии Вашингтона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы рассматриваем это как продолжение деструктивной линии Вашингтона на поддержку киевского режима", - сказала Захарова в ходе брифинга.По ее словам, все более деструктивную и антироссийскую позицию занимает и Евросоюз вместо попытки серьезно разобраться в причинах продолжающейся гражданской войны на Украине и вместо стремления помочь в разрешении конфликта.Сенаторы США от правящей Демократической партии накануне представили законопроект, предлагающий ввести болезненные санкции против ключевых отраслей российской экономики, госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220113/kudrin-1767667367.html
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767645566_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_b13dfac6eee273a3080ba21d833ad522.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, москва, евросоюз, мария захарова, россия
В МИД назвали американский законопроект о новых санкциях деструктивным
Представитель МИД Захарова назвала законопроект США о новых санкциях деструктивным