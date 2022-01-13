https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767641435.html

Введение новых санкций США будет сродни разрыву отношений, заявили в Кремле

Введение новых санкций США будет сродни разрыву отношений, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.01.2022

Введение новых санкций США будет сродни разрыву отношений, заявили в Кремле

Возможные новые санкции США с учетом неминуемого ответа России можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-13T12:49

2022-01-13T12:49

2022-01-14T00:34

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украина

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Возможные новые санкции США с учетом неминуемого ответа России можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне группа из 25 членов сената США от Демократической партии представила законопроект о новых ограничениях против России и Владимира Путина, которые Вашингтон может принять в случае обострения ситуации на Украине.Кроме того, сенаторы предложили запретить операции с первичным и вторичным суверенным долгом России, а также наложить ограничения не менее чем на три финансовых института из предложенных: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭБ.РФ, Российский фонд прямых инвестиций, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк.Другим пунктом предлагаются санкции "в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)".Также проект предполагает выделение в 2022-м фискальном году дополнительной чрезвычайной помощи Киеву в размере 500 миллионов долларов при ухудшении обстановки.Указано, что это "четкий сигнал" о готовности США добиться "разрушительных последствий" для экономики России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.Как писала в среду газета The Washington Post со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности, в администрации президента Джо Байдена документ поддержали.В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке неких "небывалых" санкций против России, которые введут, если начнется военный конфликт с Киевом. Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что в Донбассе возросло число западных инструкторов. По его мнению, такие действия могут спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. По данным официального представителя МИД Марии Захаровой, Киев направил на юго-восток страны половину всего личного состава Вооруженных сил Украины.При этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в начале января, что в Киеве не фиксируют никакого "большого скопления" российских войск, "на котором настаивают СМИ за границей". Он подчеркнул, что военные следят за ситуацией, но не видят угрозы "агрессии со стороны России".

https://ria.ru/20220113/sanktsii-1767622299.html

https://ria.ru/20220109/sanktsii-1767067225.html

https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767165157.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, россия