05:48 13.01.2022 (обновлено: 06:56 13.01.2022)
В Алма-Ате приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет
В аэропорту Алма-Аты сел первый гражданский самолет с начала беспорядков в Казахстане
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Первый гражданский борт приземлился в аэропорту Алма-Аты с начала беспорядков в городе и введения режима ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
Воздушную гавань охраняют военизированные подразделения.
Ранее комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана сообщил, что аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января.
Протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.