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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/samolet-1767591639.html
В Алма-Ате приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет
В Алма-Ате приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет - РИА Новости, 13.01.2022
В Алма-Ате приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет
Первый гражданский борт приземлился в аэропорту Алма-Аты с начала беспорядков в городе и введения режима ЧП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T05:48
2022-01-13T06:56
в мире
казахстан
беспорядки в казахстане
оон
одкб
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Первый гражданский борт приземлился в аэропорту Алма-Аты с начала беспорядков в городе и введения режима ЧП, передает корреспондент РИА Новости.Воздушную гавань охраняют военизированные подразделения.Ранее комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана сообщил, что аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января.Протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, оон, одкб, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
05:48 13.01.2022 (обновлено: 06:56 13.01.2022)
 
В Алма-Ате приземлился первый с начала беспорядков гражданский самолет

В аэропорту Алма-Аты сел первый гражданский самолет с начала беспорядков в Казахстане

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Первый гражданский борт приземлился в аэропорту Алма-Аты с начала беспорядков в городе и введения режима ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
Воздушную гавань охраняют военизированные подразделения.
Ранее комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана сообщил, что аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января.
Протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
03:49Беспорядки в Казахстане
Токаев: при беспорядках в Алма-Ате пострадали около тысячи полицейских
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНОДКБЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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