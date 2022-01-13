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Из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января

Из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января - РИА Новости, 13.01.2022

Из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января

В связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются, говорится в Telegram-канале ДСКЦ МИД РФ. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:28

2022-01-13T20:28

2022-01-13T20:28

беспорядки в казахстане

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются, говорится в Telegram-канале ДСКЦ МИД РФ."В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты", - указывается в сообщении."Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются", - добавляется в нем."Благодарим военных коллег и всех, кто оказывал содействие!", - заключили в ДСКЦ МИД РФ.

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

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в мире, казахстан, алма-ата, россия