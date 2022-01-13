https://ria.ru/20220113/reysy-1767746915.html
Из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января
Из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января - РИА Новости, 13.01.2022
Из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января
В связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются, говорится в Telegram-канале ДСКЦ МИД РФ. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:28
2022-01-13T20:28
2022-01-13T20:28
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
алма-ата
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767038214_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07662d8a8efc4fb19da45515ca93cf42.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В связи со стабилизацией ситуации в Казахстане мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются, говорится в Telegram-канале ДСКЦ МИД РФ."В связи со стабилизацией ситуации в Республике Казахстан с 13 января возобновлены пассажирские рейсы из аэропорта Алма-Аты", - указывается в сообщении."Мероприятия по вывозу граждан России самолетами Минобороны завершаются", - добавляется в нем."Благодарим военных коллег и всех, кто оказывал содействие!", - заключили в ДСКЦ МИД РФ.
https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html
казахстан
алма-ата
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/09/1767038214_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4e7dc0c71db71b62f2891ac0ae004405.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, алма-ата, россия
Из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января
Ситуационно-кризисный центр МИД: из Алма-Аты возобновили пассажирские рейсы с 13 января