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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/reys-1767595190.html
В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс
В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс - РИА Новости, 13.01.2022
В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс
Первый международный рейс прибыл в четверг в аэропорт Алма-Аты из турецкой Антальи после возобновления работы казахстанской воздушной гавани, прерванной из-за... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T07:43
2022-01-13T07:43
беспорядки в казахстане
в мире
алма-ата
москва
эйр астана
одкб
аэрофлот
россия
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АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Первый международный рейс прибыл в четверг в аэропорт Алма-Аты из турецкой Антальи после возобновления работы казахстанской воздушной гавани, прерванной из-за массовых беспорядков, сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) республики.Согласно сообщению, в четверг в аэропорту крупнейшего города Казахстана также планируется выполнение международных рейсов по маршруту Коломбо — Алма-Ата авиакомпании "Эйр Астана" и Алма-Ата — Сеул авиакомпании Asiana Airlines.Ранее КГА сообщил, что в четверг аэропорт Алма-Аты обслужит восемь авиарейсов местных авиакомпаний в столицу и из нее.Пресс-служба аэропорта сообщала, что в связи с действием в Алма-Ате комендантского часа, который был введен в рамках ЧП из-за беспорядков, работа аэропорта будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (с 5.00 до 18.00 мск). При этом в целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в среду сообщила, что возобновит ежедневные рейсы между Москвой и Алма-Атой с 14 января.Аэропорт Алма-Аты подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город миротворческий контингент ОДКБ, а позже — эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.
https://ria.ru/20220113/zaderzhaniya-1767593975.html
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в мире, алма-ата, москва, эйр астана, одкб, аэрофлот, россия
07:43 13.01.2022
 
В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс

В аэропорт Алма-Аты из Антальи прибыл первый международный рейс после возобновления работы

© РИА Новости / Василий Крестьянинов / Перейти в фотобанкПассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты
Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Пассажиры в терминале аэропорта Алма-Аты. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Первый международный рейс прибыл в четверг в аэропорт Алма-Аты из турецкой Антальи после возобновления работы казахстанской воздушной гавани, прерванной из-за массовых беспорядков, сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) республики.
"После возобновления работы в аэропорт Алматы прибыл первый международный рейс по направлению Анталья-Алматы авиакомпании "Эйр Астана", — говорится в сообщении КГА.
Согласно сообщению, в четверг в аэропорту крупнейшего города Казахстана также планируется выполнение международных рейсов по маршруту Коломбо — Алма-Ата авиакомпании "Эйр Астана" и Алма-Ата — Сеул авиакомпании Asiana Airlines.
Ранее КГА сообщил, что в четверг аэропорт Алма-Аты обслужит восемь авиарейсов местных авиакомпаний в столицу и из нее.
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Пресс-служба аэропорта сообщала, что в связи с действием в Алма-Ате комендантского часа, который был введен в рамках ЧП из-за беспорядков, работа аэропорта будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (с 5.00 до 18.00 мск). При этом в целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в среду сообщила, что возобновит ежедневные рейсы между Москвой и Алма-Атой с 14 января.
Аэропорт Алма-Аты подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город миротворческий контингент ОДКБ, а позже — эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.
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