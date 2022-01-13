https://ria.ru/20220113/reys-1767595190.html

В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс

В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс - РИА Новости, 13.01.2022

В аэропорт Алма-Аты прибыл первый международный рейс

Первый международный рейс прибыл в четверг в аэропорт Алма-Аты из турецкой Антальи после возобновления работы казахстанской воздушной гавани, прерванной из-за... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T07:43

2022-01-13T07:43

2022-01-13T07:43

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АЛМА-АТА, 13 янв — РИА Новости. Первый международный рейс прибыл в четверг в аэропорт Алма-Аты из турецкой Антальи после возобновления работы казахстанской воздушной гавани, прерванной из-за массовых беспорядков, сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) республики.Согласно сообщению, в четверг в аэропорту крупнейшего города Казахстана также планируется выполнение международных рейсов по маршруту Коломбо — Алма-Ата авиакомпании "Эйр Астана" и Алма-Ата — Сеул авиакомпании Asiana Airlines.Ранее КГА сообщил, что в четверг аэропорт Алма-Аты обслужит восемь авиарейсов местных авиакомпаний в столицу и из нее.Пресс-служба аэропорта сообщала, что в связи с действием в Алма-Ате комендантского часа, который был введен в рамках ЧП из-за беспорядков, работа аэропорта будет осуществляться с 8.00 до 21.00 (с 5.00 до 18.00 мск). При этом в целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам.Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в среду сообщила, что возобновит ежедневные рейсы между Москвой и Алма-Атой с 14 января.Аэропорт Алма-Аты подвергся нападению участников беспорядков 5 января, но в тот же вечер был отбит. С начала действия режима ЧП аэропорт обслуживал рейсы военной авиации, доставлявшие в город миротворческий контингент ОДКБ, а позже — эвакуирующие из Алма-Аты граждан России.

https://ria.ru/20220113/zaderzhaniya-1767593975.html

https://ria.ru/20220113/ugroza-1767593105.html

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в мире, алма-ата, москва, эйр астана, одкб, аэрофлот, россия