https://ria.ru/20220113/razvedka-1767707490.html

Полковник СВР в отставке рассказал, как следует вести себя разведчику

Полковник СВР в отставке рассказал, как следует вести себя разведчику - РИА Новости, 13.01.2022

Полковник СВР в отставке рассказал, как следует вести себя разведчику

В работе разведчика важна внимательность к деталям, помогающим вписаться в нужную среду, в сочетании с искренностью, заявил полковник Службы внешней разведки в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T17:09

2022-01-13T17:09

2022-01-13T17:09

мгимо

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В работе разведчика важна внимательность к деталям, помогающим вписаться в нужную среду, в сочетании с искренностью, заявил полковник Службы внешней разведки в отставке, разведчик-нелегал, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков."Смотреть, смотреть, смотреть. Как разведчики нарабатывают все: во-первых, просто разведчик обязан постоянно думать: как я вписываюсь? Подходит это сюда или нет. Когда мы с супругой проходили нашу подготовку, мы смотрели очень много фильмов тех стран, где мы должны работать. И мы с этими фильмами впитывали культуру этих стран, как они себя ведут в кафе, например, как идут по улице?", - сказал Безруков в ходе международного форума профессионального протокола "Первые лица".По его словам, разведчик всегда живёт так, как будто у него висит на лбу камера, снимающая его самого и все вокруг."Он снимает все эти потоки, как он выглядит в глазах других. Вы постоянно задаёте себе вопрос: как я выгляжу, как меня читают, что обо мне думают, когда меня видят?", - пояснил Безруков.По его словам, в любой ситуации важно вести себя искренне."Оказавшись в ситуации, когда вы не знаете, как себя вести, ведите себя искренне, улыбайтесь, расслабляйтесь. Если вы сделали ошибку, покажите, что вы это понимаете, всего предусмотреть невозможно. Но ваша искренность и желание вписаться будут считываться и давать вам кредит доверия, может быть, вы чего-то не знаете, но хотите узнать", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20210702/mgimo-1739564907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мгимо, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)