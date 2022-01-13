https://ria.ru/20220113/razvedka-1767707490.html
Полковник СВР в отставке рассказал, как следует вести себя разведчику
Полковник СВР в отставке рассказал, как следует вести себя разведчику - РИА Новости, 13.01.2022
Полковник СВР в отставке рассказал, как следует вести себя разведчику
В работе разведчика важна внимательность к деталям, помогающим вписаться в нужную среду, в сочетании с искренностью, заявил полковник Службы внешней разведки в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:09
2022-01-13T17:09
2022-01-13T17:09
мгимо
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В работе разведчика важна внимательность к деталям, помогающим вписаться в нужную среду, в сочетании с искренностью, заявил полковник Службы внешней разведки в отставке, разведчик-нелегал, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков."Смотреть, смотреть, смотреть. Как разведчики нарабатывают все: во-первых, просто разведчик обязан постоянно думать: как я вписываюсь? Подходит это сюда или нет. Когда мы с супругой проходили нашу подготовку, мы смотрели очень много фильмов тех стран, где мы должны работать. И мы с этими фильмами впитывали культуру этих стран, как они себя ведут в кафе, например, как идут по улице?", - сказал Безруков в ходе международного форума профессионального протокола "Первые лица".По его словам, разведчик всегда живёт так, как будто у него висит на лбу камера, снимающая его самого и все вокруг."Он снимает все эти потоки, как он выглядит в глазах других. Вы постоянно задаёте себе вопрос: как я выгляжу, как меня читают, что обо мне думают, когда меня видят?", - пояснил Безруков.По его словам, в любой ситуации важно вести себя искренне."Оказавшись в ситуации, когда вы не знаете, как себя вести, ведите себя искренне, улыбайтесь, расслабляйтесь. Если вы сделали ошибку, покажите, что вы это понимаете, всего предусмотреть невозможно. Но ваша искренность и желание вписаться будут считываться и давать вам кредит доверия, может быть, вы чего-то не знаете, но хотите узнать", - подчеркнул он.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мгимо, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Полковник СВР в отставке рассказал, как следует вести себя разведчику
Полковник СВР в отставке Безруков: разведчику важно вести себя внимательно, но искренне
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
В работе разведчика важна внимательность к деталям, помогающим вписаться в нужную среду, в сочетании с искренностью, заявил полковник Службы внешней разведки
в отставке, разведчик-нелегал, профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Андрей Безруков.
"Смотреть, смотреть, смотреть. Как разведчики нарабатывают все: во-первых, просто разведчик обязан постоянно думать: как я вписываюсь? Подходит это сюда или нет. Когда мы с супругой проходили нашу подготовку, мы смотрели очень много фильмов тех стран, где мы должны работать. И мы с этими фильмами впитывали культуру этих стран, как они себя ведут в кафе, например, как идут по улице?", - сказал Безруков в ходе международного форума профессионального протокола "Первые лица".
По его словам, разведчик всегда живёт так, как будто у него висит на лбу камера, снимающая его самого и все вокруг.
"Он снимает все эти потоки, как он выглядит в глазах других. Вы постоянно задаёте себе вопрос: как я выгляжу, как меня читают, что обо мне думают, когда меня видят?", - пояснил Безруков.
По его словам, в любой ситуации важно вести себя искренне.
"Оказавшись в ситуации, когда вы не знаете, как себя вести, ведите себя искренне, улыбайтесь, расслабляйтесь. Если вы сделали ошибку, покажите, что вы это понимаете, всего предусмотреть невозможно. Но ваша искренность и желание вписаться будут считываться и давать вам кредит доверия, может быть, вы чего-то не знаете, но хотите узнать", - подчеркнул он.