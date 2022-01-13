https://ria.ru/20220113/rassledovanie-1767757391.html
Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона - РИА Новости, 13.01.2022
Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
Лондонская полиция заявила, что не будет расследовать вечеринку с участием премьер-министра Бориса Джонсона в правительственной резиденции на Даунинг-стрит. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T23:12
2022-01-13T23:12
2022-01-13T23:21
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Лондонская полиция заявила, что не будет расследовать вечеринку с участием премьер-министра Бориса Джонсона в правительственной резиденции на Даунинг-стрит.Ранее Джонсона обвинили в том, что во время Рождества в 2020 году на Даунинг-стрит в правительственной резиденции проводились вечеринки несмотря на локдаун, ограничивающий массовые собрания из-за распространения инфекции."В соответствии с политикой столичной полиции ее сотрудники, как правило, не расследуют нарушения антиковидного законодательства, о которых стало известно спустя долгое время после того, как они произошли", - говорится в заявлении.Однако правоохранители допустили, что может начаться расследование по факту возможных нарушений при наличии "существенных доказательств". Сейчас проверку фактов проведения вечеринок во время локдауна по поручению самого Джонсона проводит секретарь кабинета министров.
https://ria.ru/20220112/dzhonson-1767506934.html
https://ria.ru/20211228/britaniya-1765714100.html
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в мире, лондон, великобритания, борис джонсон, коронавирус covid-19
23:12 13.01.2022 (обновлено: 23:21 13.01.2022)
Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
Полиция Лондона не будет расследовать проведение вечеринки с участием премьера Джонсона