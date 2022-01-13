https://ria.ru/20220113/qr-kod-1767633089.html
Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля, сообщил источник
Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2022
Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля, сообщил источник
Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, скорее всего, не будет принят до 1 февраля, сообщил... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T12:11
2022-01-13T12:11
2022-01-13T13:18
госдума рф
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
совет федерации рф
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, скорее всего, не будет принят до 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен до 1 февраля", - рассказал собеседник агентства.Регламент Госдумы и регламент правительства не подразумевает рассмотрения законов без направленных в палату подзаконных актов, которых в отношении законопроекта о QR-кодах пока нет.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
https://ria.ru/20220113/gosduma-1767604697.html
https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767478519.html
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госдума рф, общество, вячеслав володин, совет федерации рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код
12:11 13.01.2022 (обновлено: 13:18 13.01.2022)
Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля, сообщил источник
Источник в Госдуме: закон о QR-кодах, скорее всего, не будет принят до 1 февраля