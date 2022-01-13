https://ria.ru/20220113/qr-kod-1767633089.html

Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля, сообщил источник

Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля, сообщил источник - РИА Новости, 13.01.2022

Закон о QR-кодах не будет принят до 1 февраля, сообщил источник

Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, скорее всего, не будет принят до 1 февраля, сообщил... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:11

2022-01-13T12:11

2022-01-13T13:18

госдума рф

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, скорее всего, не будет принят до 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в Госдуме."Законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен до 1 февраля", - рассказал собеседник агентства.Регламент Госдумы и регламент правительства не подразумевает рассмотрения законов без направленных в палату подзаконных актов, которых в отношении законопроекта о QR-кодах пока нет.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ria.ru/20220113/gosduma-1767604697.html

https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767478519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, общество, вячеслав володин, совет федерации рф, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, qr-код