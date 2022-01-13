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За пытки в саратовской тюрьме привлекли шесть человек, заявил Бастрыкин

За пытки в саратовской тюрьме привлекли шесть человек, заявил Бастрыкин - РИА Новости, 13.01.2022

За пытки в саратовской тюрьме привлекли шесть человек, заявил Бастрыкин

Потерпевшими по делу о пытках в саратовской тюремной больнице признаны 13 человек, шестеро привлечены к ответственности, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:46

2022-01-13T11:46

2022-01-13T12:03

происшествия

саратовская область

александр бастрыкин

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

пытки

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Потерпевшими по делу о пытках в саратовской тюремной больнице признаны 13 человек, шестеро привлечены к ответственности, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин."В данный момент потерпевшими по делу признаны 13 человек. Обвинение в совершении насильственных действий сексуального характера предъявлено 4 лицам из числа осужденных, на причастность к этим преступлениям проверяются и иные осужденные. В числе фигурантов также два должностных лица учреждения, в действиях которых усматривается превышение должностных полномочий", - сказал Бастрыкин.По данным следствия, в 2020-2021 годах осужденные по указанию сотрудников больницы систематически совершали в отношении других осужденных насильственные действия сексуального характера, снимая это на видеорегистратор."Их целью было устрашение и вымогательство денежных средств", - добавил Бастрыкин.Осенью 2021 года ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания после публикации в YouTube видео о сексуальном насилии и пытках осужденных. В Telegram-канале Gulagu.net пояснили, что на этих кадрах зафиксированы не менее четырех эпизодов насилия и истязаний, пыток и унижений заключенных, которые, как утверждается в сообщении, происходили в Областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области. СК возбудил ряд дел - о сексуальном насилии и превышении полномочий.Генпрокуратура после этого начала массовую проверку в учреждениях уголовно-исполнительной системы Саратовской области. В итоге постов лишились начальник ОТБ №1, начальник УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов и другие офицеры.Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>

https://ria.ru/20211220/klishas-1764547549.html

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происшествия, саратовская область, александр бастрыкин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), пытки, россия