12:59 13.01.2022 (обновлено: 13:15 13.01.2022)
Путин провел телефонный разговор с Токаевым
Путин и Токаев обсудили вопросы о выводе контингентов стран-членов ОДКБ из Казахстана
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы, связанные с началом вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", - говорится в сообщении.
"Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Также президент Казахстана выразил особую признательность за помощь и поддержку России.
Добавляется, что Токаев информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.