https://ria.ru/20220113/putin-1767645962.html

Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Путин провел телефонный разговор с Токаевым - РИА Новости, 13.01.2022

Путин провел телефонный разговор с Токаевым

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы, связанные с началом вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:59

2022-01-13T12:59

2022-01-13T13:15

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили вопросы, связанные с началом вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым", - говорится в сообщении."Обсуждены вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран-членов ОДКБ с территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении.Также президент Казахстана выразил особую признательность за помощь и поддержку России.Добавляется, что Токаев информировал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране, предпринимаемых с учетом эффективных действий Коллективных миротворческих сил ОДКБ.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767613186.html

https://ria.ru/20220113/odkb-1767647856.html

https://ria.ru/20220113/peskov-1767645448.html

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