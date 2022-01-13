https://ria.ru/20220113/puteshestviya-1767620118.html

Минвостокразвития планирует запустить чартеры на Камчатку и в Якутию

Минвостокразвития планирует запустить чартеры на Камчатку и в Якутию - РИА Новости, 13.01.2022

Минвостокразвития планирует запустить чартеры на Камчатку и в Якутию

Запуск чартерных авиарейсов на Камчатку и в Якутию планируется в 2022 году, рассказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:25

2022-01-13T15:25

2022-01-13T15:25

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хабаровск

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

дальний восток

туризм

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Запуск чартерных авиарейсов на Камчатку и в Якутию планируется в 2022 году, рассказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков."Но, конечно, внутренний туризм — это только первый акт оперы под названием "Бурное развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике", — отметил чиновник в интервью "Российской газете".Чекунков также напомнил о других проектах: строящихся терминалах в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое. Последний, подчеркнул он, обыгрывает тему традиционных северных чумов.Ранее пресс-служба кабинета министров Приморского края сообщала, что комиссия госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" адресовала правительству России предложение об увеличении до 40 тысяч рублей максимальной суммы выплаты по программе туристического кешбэка для жителей Дальнего Востока.

https://ria.ru/20210904/tur-1748662182.html

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хабаровск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальний восток, туризм, россия