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Туризм
https://ria.ru/20220113/puteshestviya-1767620118.html
Минвостокразвития планирует запустить чартеры на Камчатку и в Якутию
Минвостокразвития планирует запустить чартеры на Камчатку и в Якутию - РИА Новости, 13.01.2022
Минвостокразвития планирует запустить чартеры на Камчатку и в Якутию
Запуск чартерных авиарейсов на Камчатку и в Якутию планируется в 2022 году, рассказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T15:25
2022-01-13T15:25
туризм
хабаровск
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальний восток
туризм
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Запуск чартерных авиарейсов на Камчатку и в Якутию планируется в 2022 году, рассказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков."Но, конечно, внутренний туризм — это только первый акт оперы под названием "Бурное развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике", — отметил чиновник в интервью "Российской газете".Чекунков также напомнил о других проектах: строящихся терминалах в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое. Последний, подчеркнул он, обыгрывает тему традиционных северных чумов.Ранее пресс-служба кабинета министров Приморского края сообщала, что комиссия госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" адресовала правительству России предложение об увеличении до 40 тысяч рублей максимальной суммы выплаты по программе туристического кешбэка для жителей Дальнего Востока.
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хабаровск, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальний восток, туризм, россия
15:25 13.01.2022
 
Минвостокразвития планирует запустить чартеры на Камчатку и в Якутию

Минвостокразвития планирует в 2022 году запустить чартеры в Якутию и на Камчатку

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля "SnowaveFest-2017" на побережье Тихого океана в Камчатском крае
Участники фестиваля SnowaveFest-2017 на побережье Тихого океана в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Запуск чартерных авиарейсов на Камчатку и в Якутию планируется в 2022 году, рассказал глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков.
"Но, конечно, внутренний туризм — это только первый акт оперы под названием "Бурное развитие туризма на Дальнем Востоке и в Арктике", — отметил чиновник в интервью "Российской газете".
Чекунков также напомнил о других проектах: строящихся терминалах в Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, Новом Уренгое. Последний, подчеркнул он, обыгрывает тему традиционных северных чумов.
Ранее пресс-служба кабинета министров Приморского края сообщала, что комиссия госсовета РФ по направлению "Туризм, физическая культура и спорт" адресовала правительству России предложение об увеличении до 40 тысяч рублей максимальной суммы выплаты по программе туристического кешбэка для жителей Дальнего Востока.
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ТуризмХабаровскФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Дальний ВостокТуризмРоссия
 
 
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