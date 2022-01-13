США решили перейти черту. Россия готова ответить за Путина

01:46 13.01.2022 (обновлено: 07:59 13.01.2022)
Пушков озвучил последствия для США в случае санкций против Путина лично
Сенатор Пушков: санкции против президента Путина могут привести к разрыву отношений с США
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США, заявил в беседе с "Газетой.ru" сенатор Алексей Пушков.
По его мнению, принятие ограничительных мер против российского руководства приведет к "крайне деструктивным" последствиям.
"Если такой закон будет принят и тем более применен, то это будет на самой грани самого серьезного обострения отношений между США и Россией и, возможно, даже их разрыва", — обратил внимание Пушков.
Член Совета Федерации считает угрозу новых санкций инструментом, который, как ожидают авторы инициативы, обеспечит Белому дому "свободу рук в давлении на Кремль". Также, по его мнению, таким образом Вашингтон может подтолкнуть Киев к началу агрессии в Донбассе.
"И, вместе с тем, такая поддержка Вашингтона со стороны — это некое алиби для Украины", — заключил сенатор.
Ранее группа из 25 членов сената от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов, которые Вашингтон может принять в случае "обострения ситуации на Украине".
10 января, 14:04Bloomberg: Европа испугалась новых санкций США против России
Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
При этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в начале января, что в Киеве не фиксируют никакого "большого скопления" российских войск, "на котором настаивают СМИ за границей". Он подчеркнул, что военные следят за ситуацией, но не видят угрозы "агрессии со стороны России".
11 января, 12:35Угрозы санкций США вряд ли повлияют на Россию, заявил Песков