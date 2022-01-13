https://ria.ru/20220113/pushkov-1767586905.html

США решили перейти черту. Россия готова ответить за Путина

Пушков озвучил последствия для США в случае санкций против Путина лично - РИА Новости, 13.01.2022

США решили перейти черту. Россия готова ответить за Путина

Введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США, заявил в беседе с "Газетой.ru"... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T01:46

2022-01-13T01:46

2022-01-13T07:59

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Введение персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина может привести к полному разрыву отношений с США, заявил в беседе с "Газетой.ru" сенатор Алексей Пушков.По его мнению, принятие ограничительных мер против российского руководства приведет к "крайне деструктивным" последствиям.Член Совета Федерации считает угрозу новых санкций инструментом, который, как ожидают авторы инициативы, обеспечит Белому дому "свободу рук в давлении на Кремль". Также, по его мнению, таким образом Вашингтон может подтолкнуть Киев к началу агрессии в Донбассе.Ранее группа из 25 членов сената от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях против России и Владимира Путина и других представителей руководства страны, а также финансовых институтов, которые Вашингтон может принять в случае "обострения ситуации на Украине".Западные СМИ и политики в последние месяцы утверждают, что Москва сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия перемещает вооруженные силы в пределах своей территории: это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.При этом секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в начале января, что в Киеве не фиксируют никакого "большого скопления" российских войск, "на котором настаивают СМИ за границей". Он подчеркнул, что военные следят за ситуацией, но не видят угрозы "агрессии со стороны России".

https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767165157.html

https://ria.ru/20220111/peskov-1767311912.html

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в мире, украина, киев, сша, алексей пушков, нато, совет федерации рф, роберт менендес, алексей данилов, россия