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Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом - РИА Новости, 13.01.2022
Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что массовые экологические протесты в стране, проходящие с блокадами трасс и инцидентами, спонсируются организациями с... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T01:33
2022-01-13T01:39
в мире
казахстан
сербия
rio tinto
александр вучич
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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что массовые экологические протесты в стране, проходящие с блокадами трасс и инцидентами, спонсируются организациями с Запада в интересах его политических противников.Вучич заявил 6 января, что в Сербии в преддверии парламентских и президентских выборов, намеченных на 3 апреля, не будет политических беспорядков при иностранном вмешательстве, как происходит сейчас в Казахстане. В конце декабря он сообщил, что вызвавший массовые протесты проект добычи лития в Сербии австралийско-британским концерном Rio Tinto не будет отозван под угрозой новых протестов, но и не продвигается. Однако протесты с меньшим размахом продолжились 3 января.В Сербии по субботам проходили массовые акции протеста. Экоактивисты блокировали автотрассы и транспортные развязки в 50 населенных пунктах Сербии 27 ноября, 4 и 11 декабря, произошел ряд инцидентов с насилием. Протесты вызваны законопроектом об экспроприации и законом о референдуме, которые, по мнению экоактивистов, позволят австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в стране. Они требуют отмены соглашений, заключенных с Rio Tinto, и полностью свернуть проект "Ядар" по добыче лития под угрозой новых протестов.Президент и правительство Сербии 8 декабря отозвали с рассмотрения скупщиной (парламентом) для доработки законопроект об экспроприации и предложили поправки к закону о референдуме. Скупщина затем большинством в 193 голоса (из 250 депутатов) правящей коалиции приняла поправки. По словам Вучича, "у протестующих не осталось причин для экологических требований".Ранее власти страны многократно говорили, что позволят Rio Tinto эксплуатацию залежей лития только после референдума. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов. Исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм указывал, что до конца 2021 года в начальную фазу проекта будет вложено 450 миллионов долларов.
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в мире, казахстан, сербия, rio tinto , александр вучич
01:33 13.01.2022 (обновлено: 01:39 13.01.2022)
 
Вучич заявил, что экопротесты в Сербии спонсируются Западом

Президент Вучич: экологические протесты в Сербии спонсируются организациями с Запада

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 13 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что массовые экологические протесты в стране, проходящие с блокадами трасс и инцидентами, спонсируются организациями с Запада в интересах его политических противников.
Вучич заявил 6 января, что в Сербии в преддверии парламентских и президентских выборов, намеченных на 3 апреля, не будет политических беспорядков при иностранном вмешательстве, как происходит сейчас в Казахстане. В конце декабря он сообщил, что вызвавший массовые протесты проект добычи лития в Сербии австралийско-британским концерном Rio Tinto не будет отозван под угрозой новых протестов, но и не продвигается. Однако протесты с меньшим размахом продолжились 3 января.
"Все их требования, принятые нами – недостаточная причина для них, чтобы уйти с улицы. Вы видите, что этим руководят политики, которые, конечно, борются за предстоящие выборы, что легитимно, но нелигитимно говорить мне, что вы больше любите эту страну, чем я, притом вам платят из-за границы, а я ни динара не получил оттуда. Ни от фонда Маршалла (НПО "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" - ред.), ни от австрийских компаний, ни от кого-бы то еще", - заявил сербский лидер в эфире национального телевидения, и добавил что среди протестующих есть и люди, искренне обеспокоенные экологией.
В Сербии по субботам проходили массовые акции протеста. Экоактивисты блокировали автотрассы и транспортные развязки в 50 населенных пунктах Сербии 27 ноября, 4 и 11 декабря, произошел ряд инцидентов с насилием. Протесты вызваны законопроектом об экспроприации и законом о референдуме, которые, по мнению экоактивистов, позволят австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в стране. Они требуют отмены соглашений, заключенных с Rio Tinto, и полностью свернуть проект "Ядар" по добыче лития под угрозой новых протестов.
Президент и правительство Сербии 8 декабря отозвали с рассмотрения скупщиной (парламентом) для доработки законопроект об экспроприации и предложили поправки к закону о референдуме. Скупщина затем большинством в 193 голоса (из 250 депутатов) правящей коалиции приняла поправки. По словам Вучича, "у протестующих не осталось причин для экологических требований".
Ранее власти страны многократно говорили, что позволят Rio Tinto эксплуатацию залежей лития только после референдума. Залежи минерала ядарита (боросиликат лития и натрия с гидроксилом) были обнаружены в районе реки Ядар под городом Лозница в западной Сербии в 2004 году, в 2006-м новый минерал получил название в честь реки. По оценкам специалистов, месторождение может содержать до 10% разведанных запасов лития в мире. Одна из крупнейших транснациональных горно-металлургических компаний Rio Tinto, чьи геологи обнаружили месторождение, объявила в июле, что планирует инвестировать 2,4 миллиарда долларов в добычу минерала и производство из него лития.
Вучич заявлял, что производство должно будет соответствовать всем "наивысшим экологическим и технологическим стандартам". Глава государства и сербское правительство сообщали о планах по проведению референдума для одобрения проекта из-за протестов экологических активистов. Исполнительный директор Rio Tinto Якоб Стаусхолм указывал, что до конца 2021 года в начальную фазу проекта будет вложено 450 миллионов долларов.
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В миреКазахстанСербияRio TintoАлександр Вучич
 
 
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