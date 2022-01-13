https://ria.ru/20220113/prazdnik-1767622945.html

Историк рассказал, как появилась традиция отмечать Старый Новый год

Историк рассказал, как появилась традиция отмечать Старый Новый год - РИА Новости, 13.01.2022

Историк рассказал, как появилась традиция отмечать Старый Новый год

Российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей и во многом связана с Рождественским постом, рассказал... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:28

2022-01-13T11:28

2022-01-13T11:28

новый год — 2022

общество

ссср

европа

православный свято-тихоновский гуманитарный университет

петр i

новый год

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская традиция отмечать Старый Новый год возникла из-за конфликта светского и церковного календарей и во многом связана с Рождественским постом, рассказал РИА Новости доктор церковной истории, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) Владислав Петрушко."Из- за перехода после революции на григорианский календарь Новый год у нас предшествует Рождеству, когда у православных идет пост, для церковных людей в этом есть некоторое неудобство. Поскольку Русская церковь на григорианский календарь не переходила, мы получили некий странный "конфликт". И в результате появился еще один праздник - Старый Новый год, и в этот день у верующих уже нет ограничений, связанных с постом", - сказал историк.Историк напомнил, что начало нового года в России стали отмечать 1 января по указу Петра I, в котором предписывалось в этот день поздравлять друг друга. До революции Россия жила по юлианскому календарю, праздник Рождества Христова отмечался 25 декабря окончанием поста."После революции Новый год вобрал в себя атрибуты празднования Рождества - традиционная рождественская ель, подарки друг другу, праздничное застолье, в условиях советской действительности праздник прижился, потому что в нем не было никакой политизации", - сказал собеседник агентства.Российский царь Петр I подписал 20 декабря 1699 года указ о переходе России на новое летосчисление и переносе празднования начала года с 1 сентября на 1 января. Петр I повелел отмечать праздник, как в просвещенной Европе. В нем предписывалось: "…По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых…". Так же для веселья все должны обязательно поздравлять друг друга с Новым годом. Традиция прижилась не сразу, неотъемлемым атрибутом праздника Рождества Христова и Нового года елка стала к концу XIX века. После революции в 20-е годы большевики запретили украшать елки в домах на Новый год, как буржуазную традицию.Праздник вернулся в СССР в 1935 году, когда был организован первый новогодний детский утренник. Вместо Рождества елку стали ставить на Новый год и назвали новогодней. В канун нового 1938 года в Колонном зале Дома союзов поставили огромную 15-метровую елку с 10 тысячами украшений и игрушек, ставшую с тех пор традиционной и называвшуюся позднее главной елкой страны. С 1976 года главной елкой стала считаться елка в Кремлевском Дворце съездов.

https://ria.ru/20220113/prazdnik-1767620534.html

https://ria.ru/20220113/prazdnik-1767307184.html

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общество, ссср, европа, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, петр i, новый год, дом союзов, россия