Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220113/prazdnik-1767620534.html
Священник объяснил, почему в РПЦ не отмечают старый Новый год
Священник объяснил, почему в РПЦ не отмечают старый Новый год - РИА Новости, 13.01.2022
Священник объяснил, почему в РПЦ не отмечают старый Новый год
В Русской церкви не отмечают старый Новый год, но из-за разницы в календарях Рождество празднуют после светского Нового года, что хорошо для верующих, поскольку РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T11:14
2022-01-13T15:47
религия
русская православная церковь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766146017_0:199:3160:1976_1920x0_80_0_0_be374bd6aa43ba6f544ddf9c4b3b794e.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Русской церкви не отмечают старый Новый год, но из-за разницы в календарях Рождество празднуют после светского Нового года, что хорошо для верующих, поскольку пост дисциплинирует, помогает не загулять на все праздники, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.Старый Новый год (по старому стилю или, иначе, по юлианскому календарю) отмечается в ночь на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления, то есть Григорианский календарь.По словам Волкова, в Русской церкви не проводят богослужений или молебнов по случаю старого Нового года. "Богослужения 13 января вечером – 14-го утром посвящены двум событиям: празднику обрезания Господня, который продолжает Рождественскую тему, и дню памяти Василия Великого - одного из величайших учителей и богословов Церкви. Нет и среди верующих общей традиции отмечать старый Новый год", - сказал Волков.То, что Русская церковь живет по старому календарю, отмечает священник, "выделяет течение церковной жизни от светской", чем дорожат верующие и не создает для них сложностей. И лишь у некоторых, замечает он, вызывает недоумение празднование Нового года во время Рождественского поста."Однако пост поддерживает верующих: это помогает людям держать себя в руках, с учетом широты русской души, чтобы не загулять на десять дней. В этом тоже есть духовная польза", - заключил собеседник агентства.Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, Григорианский календарь — в 1582 году папа Григорий XIII.Разница этого календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней. Русская православная церковь не перешла в 1918 году на григорианский календарь. Поэтому, например, она отмечает Рождество Христово 7 января, если считать по григорианскому календарю, а не 25 декабря, как многие другие православные церкви, а также католики.
https://ria.ru/20220113/prazdnik-1765850710.html
https://ria.ru/20220106/pravoslavnye-1763868198.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1e/1766146017_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8ddee8ee049bed6ac9d06190f5f6b657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, россия
11:14 13.01.2022 (обновлено: 15:47 13.01.2022)
 

Священник объяснил, почему в РПЦ не отмечают старый Новый год

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкНовогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве
Новогодняя елка с гирляндами на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Русской церкви не отмечают старый Новый год, но из-за разницы в календарях Рождество празднуют после светского Нового года, что хорошо для верующих, поскольку пост дисциплинирует, помогает не загулять на все праздники, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.
Старый Новый год (по старому стилю или, иначе, по юлианскому календарю) отмечается в ночь на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления, то есть Григорианский календарь.
Празднование старого Нового года на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
07:43Религия
Историк рассказал, почему в России два Новых года
По словам Волкова, в Русской церкви не проводят богослужений или молебнов по случаю старого Нового года. "Богослужения 13 января вечером – 14-го утром посвящены двум событиям: празднику обрезания Господня, который продолжает Рождественскую тему, и дню памяти Василия Великого - одного из величайших учителей и богословов Церкви. Нет и среди верующих общей традиции отмечать старый Новый год", - сказал Волков.
То, что Русская церковь живет по старому календарю, отмечает священник, "выделяет течение церковной жизни от светской", чем дорожат верующие и не создает для них сложностей. И лишь у некоторых, замечает он, вызывает недоумение празднование Нового года во время Рождественского поста.
"Однако пост поддерживает верующих: это помогает людям держать себя в руках, с учетом широты русской души, чтобы не загулять на десять дней. В этом тоже есть духовная польза", - заключил собеседник агентства.
Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, Григорианский календарь — в 1582 году папа Григорий XIII.
Разница этого календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней. Русская православная церковь не перешла в 1918 году на григорианский календарь. Поэтому, например, она отмечает Рождество Христово 7 января, если считать по григорианскому календарю, а не 25 декабря, как многие другие православные церкви, а также католики.
Рождественский вертеп у Казанского собора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.01.2022
6 января, 08:00Религия
"Дело принципа". Придут ли православные и католики к единому календарю
 
РелигияРусская православная церковьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"