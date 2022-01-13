https://ria.ru/20220113/prazdnik-1767620534.html

Священник объяснил, почему в РПЦ не отмечают старый Новый год

Священник объяснил, почему в РПЦ не отмечают старый Новый год - РИА Новости, 13.01.2022

Священник объяснил, почему в РПЦ не отмечают старый Новый год

В Русской церкви не отмечают старый Новый год, но из-за разницы в календарях Рождество празднуют после светского Нового года, что хорошо для верующих, поскольку РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T11:14

2022-01-13T11:14

2022-01-13T15:47

религия

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Русской церкви не отмечают старый Новый год, но из-за разницы в календарях Рождество празднуют после светского Нового года, что хорошо для верующих, поскольку пост дисциплинирует, помогает не загулять на все праздники, рассказал РИА Новости председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.Старый Новый год (по старому стилю или, иначе, по юлианскому календарю) отмечается в ночь на 14 января. Разница в датах связана с тем, что в России в 1918 году был принят новый стиль летоисчисления, то есть Григорианский календарь.По словам Волкова, в Русской церкви не проводят богослужений или молебнов по случаю старого Нового года. "Богослужения 13 января вечером – 14-го утром посвящены двум событиям: празднику обрезания Господня, который продолжает Рождественскую тему, и дню памяти Василия Великого - одного из величайших учителей и богословов Церкви. Нет и среди верующих общей традиции отмечать старый Новый год", - сказал Волков.То, что Русская церковь живет по старому календарю, отмечает священник, "выделяет течение церковной жизни от светской", чем дорожат верующие и не создает для них сложностей. И лишь у некоторых, замечает он, вызывает недоумение празднование Нового года во время Рождественского поста."Однако пост поддерживает верующих: это помогает людям держать себя в руках, с учетом широты русской души, чтобы не загулять на десять дней. В этом тоже есть духовная польза", - заключил собеседник агентства.Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, Григорианский календарь — в 1582 году папа Григорий XIII.Разница этого календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней. Русская православная церковь не перешла в 1918 году на григорианский календарь. Поэтому, например, она отмечает Рождество Христово 7 января, если считать по григорианскому календарю, а не 25 декабря, как многие другие православные церкви, а также католики.

https://ria.ru/20220113/prazdnik-1765850710.html

https://ria.ru/20220106/pravoslavnye-1763868198.html

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русская православная церковь, россия