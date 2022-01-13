https://ria.ru/20220113/poteri-1767588821.html
Эксперты оценили потери экономики Казахстана из-за беспорядков
Эксперты оценили потери экономики Казахстана из-за беспорядков - РИА Новости, 13.01.2022
Эксперты оценили потери экономики Казахстана из-за беспорядков
Общая сумма потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков может достигнуть 0,8-2,5 миллиарда долларов в зависимости от того,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T03:08
2022-01-13T03:08
2022-01-13T03:09
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
москва
жанаозен
актау
татьяна радченко
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Общая сумма потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков может достигнуть 0,8-2,5 миллиарда долларов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, рассказала РИА Новости первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Национальная палата предпринимателей страны "Атамекен" оценила общий ущерб для бизнеса от беспорядков в Казахстане по состоянию на 12 января в 240 миллионов долларов.Эксперт ЦСР отметила, что общий совокупный вклад регионов, затронутых протестами, в ВВП Казахстана по итогам первого полугодия 2021 года оценивался в 62,5%. "Произошедшие в Казахстане события и режим ЧП, введенный с 5 января по 19 января, наиболее сильно затронут такие сферы, как торговля, транспорт и логистика, связь, строительство, а также некоторые услуги для населения (в частности, например, гостиничный бизнес). Регионы, где происходили протесты, вносят значимый вклад в экономику страны, в том числе в эти сектора", - сказала Радченко.По ее словам, не все предприятия в этих сферах остановили работу, но в целом масштаб указанных секторов в данных регионах за январь может оцениваться как минимум в 2,2 триллиона тенге, или около 5,3 миллиарда долларов. "При негативном развитии событий в случае, если страна сможет вернуться к прежнему образу жизни не ранее конца первого квартала 2022 года, то затронуто может быть как минимум 7 триллионов тенге, что соответствует 16,8 миллиарда долларов, или 17,8% ВВП страны", – заявила Радченко.
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в мире, казахстан, оон, москва, жанаозен, актау, татьяна радченко
03:08 13.01.2022 (обновлено: 03:09 13.01.2022)
Эксперты оценили потери экономики Казахстана из-за беспорядков
Эксперт Радченко: потери экономики Казахстана составили 0,8 — 2,5 миллиардов долларов
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Общая сумма потерь экономики Казахстана
от приостановки работы предприятий из-за беспорядков может достигнуть 0,8-2,5 миллиарда долларов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, рассказала РИА Новости первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.
"На текущий момент нет достоверных оценок того, сколько предприятий приостановили свою деятельность в связи с беспорядками. Если их количество достигает хотя бы 15%, то реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от 0,8 до 2,5 миллиарда долларов", - сказала эксперт. В частности, по ее словам, только потери от прекращения интернет-торговли в январе, если опираться на данные за 2021 год, должны составить около 144 миллионов долларов.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен
и Актау
на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату
, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН
, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Национальная палата предпринимателей страны "Атамекен" оценила общий ущерб для бизнеса от беспорядков в Казахстане по состоянию на 12 января в 240 миллионов долларов.
Эксперт ЦСР отметила, что общий совокупный вклад регионов, затронутых протестами, в ВВП Казахстана по итогам первого полугодия 2021 года оценивался в 62,5%. "Произошедшие в Казахстане события и режим ЧП, введенный с 5 января по 19 января, наиболее сильно затронут такие сферы, как торговля, транспорт и логистика, связь, строительство, а также некоторые услуги для населения (в частности, например, гостиничный бизнес). Регионы, где происходили протесты, вносят значимый вклад в экономику страны, в том числе в эти сектора", - сказала Радченко.
По ее словам, не все предприятия в этих сферах остановили работу, но в целом масштаб указанных секторов в данных регионах за январь может оцениваться как минимум в 2,2 триллиона тенге, или около 5,3 миллиарда долларов. "При негативном развитии событий в случае, если страна сможет вернуться к прежнему образу жизни не ранее конца первого квартала 2022 года, то затронуто может быть как минимум 7 триллионов тенге, что соответствует 16,8 миллиарда долларов, или 17,8% ВВП страны", – заявила Радченко.
Эвакуация россиян из Казахстана
1 из 9
Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.
2 из 9
Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.
3 из 9
За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.
4 из 9
Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.
5 из 9
Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.
6 из 9
В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.
7 из 9
"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.
8 из 9
Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.
9 из 9
"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.
1 из 9
Из-за обострения ситуации в Казахстане остро встал вопрос об эвакуации россиян, которые отправились туда в новогодние туристические поездки и к родственникам.
2 из 9
Для них организовали специальные рейсы военно-транспортной авиации Минобороны России.
3 из 9
За трое суток из Казахстана вывезли более 1700 человек.
4 из 9
Среди тех, кого прилетел из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский, были несколько венгерских и австрийских дипломатов с семьями.
5 из 9
Военный атташе при посольстве Австрии в России Томас Ахаммер поблагодарил Минобороны за возможность вернуться. "Для меня Ил-76 — это замечательный самолет", — сказал он.
6 из 9
В то же время лететь военным бортом для многих оказалось непривычно.
7 из 9
"Пристегнуться было нечем, предупредили, чтобы пассажиры придерживали детей, сумки", — рассказала москвичка, вернувшаяся из Алма-Аты.
8 из 9
Но все это мелочи, главное, что есть возможность побыстрее попасть домой.
9 из 9
"Полет прошел отлично. В Москве нас встретили военные с широкими улыбками и словами "Добро пожаловать на Родину!" — говорит россиянка.