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Эксперты оценили потери экономики Казахстана из-за беспорядков

Эксперты оценили потери экономики Казахстана из-за беспорядков - РИА Новости, 13.01.2022

Эксперты оценили потери экономики Казахстана из-за беспорядков

Общая сумма потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков может достигнуть 0,8-2,5 миллиарда долларов в зависимости от того,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T03:08

2022-01-13T03:08

2022-01-13T03:09

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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москва

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актау

татьяна радченко

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Общая сумма потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков может достигнуть 0,8-2,5 миллиарда долларов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, рассказала РИА Новости первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Национальная палата предпринимателей страны "Атамекен" оценила общий ущерб для бизнеса от беспорядков в Казахстане по состоянию на 12 января в 240 миллионов долларов.Эксперт ЦСР отметила, что общий совокупный вклад регионов, затронутых протестами, в ВВП Казахстана по итогам первого полугодия 2021 года оценивался в 62,5%. "Произошедшие в Казахстане события и режим ЧП, введенный с 5 января по 19 января, наиболее сильно затронут такие сферы, как торговля, транспорт и логистика, связь, строительство, а также некоторые услуги для населения (в частности, например, гостиничный бизнес). Регионы, где происходили протесты, вносят значимый вклад в экономику страны, в том числе в эти сектора", - сказала Радченко.По ее словам, не все предприятия в этих сферах остановили работу, но в целом масштаб указанных секторов в данных регионах за январь может оцениваться как минимум в 2,2 триллиона тенге, или около 5,3 миллиарда долларов. "При негативном развитии событий в случае, если страна сможет вернуться к прежнему образу жизни не ранее конца первого квартала 2022 года, то затронуто может быть как минимум 7 триллионов тенге, что соответствует 16,8 миллиарда долларов, или 17,8% ВВП страны", – заявила Радченко.

https://ria.ru/20220112/rusofobiya-1767523080.html

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