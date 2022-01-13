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Глава МИД Польши в ОБСЕ процитировал Достоевского
Глава МИД Польши в ОБСЕ процитировал Достоевского - РИА Новости, 13.01.2022
Глава МИД Польши в ОБСЕ процитировал Достоевского
Глава МИД Польши Збигнев Рау, представляя приоритеты страны как председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в этом году,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:19
2022-01-13T14:19
2022-01-13T14:19
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ВЕНА, 13 янв – РИА Новости. Глава МИД Польши Збигнев Рау, представляя приоритеты страны как председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в этом году, процитировал фрагмент романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" о слезинке ребенка."Мы как члены ОБСЕ обязаны следовать принципу того, что права человека и права государства имеют одинаковые гарантии безопасности, когда государства равны перед международным правом и соблюдают универсальные правила во внутренней и внешней политике", - сказал он, выступая на заседании постоянного совета организации.По оценке Рау, "риск войны" на пространстве ОБСЕ никогда не был столь велик за последние 30 лет, как в настоящее время."Я бы хотел процитировать великого русского писателя Федора Достоевского и его роман "Братья Карамазовы", герой которого Иван сказал, что гармония не стоит слезинки замученного ребенка. Я считаю, мы должны задать себе вопрос - может ли быть настоящая гармония между государствами, если мы будем не замечать страданий людей, которые живут в пространстве от Ванкувера до Владивостока. Я твердо скажу: нет", - сказал глава МИД Польши.
https://ria.ru/20220113/plan-1767593495.html
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в мире, ванкувер, европа, владивосток, федор достоевский, мид польши, обсе
Глава МИД Польши в ОБСЕ процитировал Достоевского
Глава МИД Польши Рау в ОБСЕ процитировал Достоевского, говоря о гармонии между странами