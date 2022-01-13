https://ria.ru/20220113/pokhischenie-1767660230.html

В Благовещенске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки

В Благовещенске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки - РИА Новости, 13.01.2022

В Благовещенске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки

Жителя Благовещенска подозревают в похищении девятилетней девочки, ранее судимый мужчина 1977 года рождения задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:59

2022-01-13T13:59

2022-01-13T13:59

происшествия

благовещенск

амурская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв – РИА Новости. Жителя Благовещенска подозревают в похищении девятилетней девочки, ранее судимый мужчина 1977 года рождения задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Амурской области."Вечером 12 января 2022 года в подъезде дома по улице Ленина областного центра мужчина схватил 9-летнюю девочку за руку и потащил к выходу. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетней). Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника и сообщить о произошедшем родителям, которые своевременно обратились в органы внутренних дел", - сообщает СУ СК РФ по Амурской области.На опознании девочка указала на задержанного, он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании для него меры примечания, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20220113/nasilnik-1767645153.html

благовещенск

амурская область

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происшествия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия