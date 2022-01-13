https://ria.ru/20220113/pokhischenie-1767660230.html
В Благовещенске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки
В Благовещенске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки - РИА Новости, 13.01.2022
В Благовещенске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки
Жителя Благовещенска подозревают в похищении девятилетней девочки, ранее судимый мужчина 1977 года рождения задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:59
2022-01-13T13:59
2022-01-13T13:59
происшествия
благовещенск
амурская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_0:215:3080:1948_1920x0_80_0_0_b89e238d8d4bf5eb9ac47545e2f3735b.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 янв – РИА Новости. Жителя Благовещенска подозревают в похищении девятилетней девочки, ранее судимый мужчина 1977 года рождения задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Амурской области."Вечером 12 января 2022 года в подъезде дома по улице Ленина областного центра мужчина схватил 9-летнюю девочку за руку и потащил к выходу. По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск СУ СК РФ по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетней). Девочке удалось вырваться из рук злоумышленника и сообщить о произошедшем родителям, которые своевременно обратились в органы внутренних дел", - сообщает СУ СК РФ по Амурской области.На опознании девочка указала на задержанного, он помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании для него меры примечания, следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20220113/nasilnik-1767645153.html
благовещенск
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765447_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e8431218f8b92b349c7f700112ac2c6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, амурская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Благовещенске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки
В Благовещенске задержали подозреваемого в попытке похищения девятилетней девочки