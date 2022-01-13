https://ria.ru/20220113/peterburg-1767607242.html

В Петербурге опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом

В Петербурге опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом - РИА Новости, 13.01.2022

В Петербурге опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом

Автоцистерна с дизельным топливом опрокинулась на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T10:08

2022-01-13T10:08

2022-01-13T10:12

происшествия

санкт-петербург

курортный район

авто

западный скоростной диаметр (зсд)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Автоцистерна с дизельным топливом опрокинулась на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 43-м километре Западного скоростного диаметра опрокинулась автоцистерна, перевозившая 16 тонн дизельного топлива. Дизель разлился", - сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта в результате ДТП перекрыто по одной из трех полос. Обстоятельства происшествия и объем разлившегося топлива уточняются.

санкт-петербург

курортный район

западный скоростной диаметр (зсд)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, курортный район, авто, западный скоростной диаметр (зсд)