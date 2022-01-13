https://ria.ru/20220113/peterburg-1767607242.html
В Петербурге опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом
В Петербурге опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом - РИА Новости, 13.01.2022
В Петербурге опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом
Автоцистерна с дизельным топливом опрокинулась на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T10:08
2022-01-13T10:08
2022-01-13T10:12
происшествия
санкт-петербург
курортный район
авто
западный скоростной диаметр (зсд)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Автоцистерна с дизельным топливом опрокинулась на Западном скоростном диаметре в Курортном районе Санкт-Петербурга, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На 43-м километре Западного скоростного диаметра опрокинулась автоцистерна, перевозившая 16 тонн дизельного топлива. Дизель разлился", - сказал собеседник агентства.По его словам, движение транспорта в результате ДТП перекрыто по одной из трех полос. Обстоятельства происшествия и объем разлившегося топлива уточняются.
санкт-петербург
курортный район
западный скоростной диаметр (зсд)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, курортный район, авто, западный скоростной диаметр (зсд)
Материал дополняется
10:08 13.01.2022 (обновлено: 10:12 13.01.2022)
В Петербурге опрокинулась автоцистерна с дизельным топливом
В Петербурге на Западном скоростном диаметре опрокинулась цистерна с дизельным топливом