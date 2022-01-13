https://ria.ru/20220113/peskov-1767645448.html

Песков прокомментировал критику в адрес министра информации Казахстана

Песков прокомментировал критику в адрес министра информации Казахстана - РИА Новости, 13.01.2022

Песков прокомментировал критику в адрес министра информации Казахстана

Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана, который является братской страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T12:58

2022-01-13T12:58

2022-01-13T14:32

дмитрий песков

россия

евгений примаков (россотрудничество)

казахстан

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Россия готова работать со всеми членами нового кабмина Казахстана, который является братской страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с назначением министром информации республики Аскара Умарова.Во вторник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о новом составе правительства республики. Министерство информации и общественного развития Казахстана возглавил Умаров, который ранее допускал негативные высказывания в адрес россиян. Глава Россотрудничества Евгений Примаков после назначения Умарова заявил, что агентство отказывается работать и поддерживать контакты с Умаровым, мотивировав это взглядами последнего."Действительно, имели место неловкие высказывания, некорректные высказывания, но здесь прежде всего следует исходить из того, что это президент Казахстана, президент нашего партнерского, союзнического государства назначил свой кабинет министров, и он оказал господину Умарову доверие. Судить следует по тем заявлениям, которые Умаров уже будет делать в своем новом статусе, и, безусловно, нужно и предстоит работать взаимодействовать и углублять сотрудничество с теми министрами, которых назначил президент Токаев", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о назначении Умарова министром информации на фоне его высказываний о России.Он добавил, что если у молодого поколения возникают какие-то вопросы или пробелы по пониманию истории Великой Отечественной войны, то работа России, объяснить это."Все-таки молодые люди, с пониманием роли Великой Отечественной войны, с отношением к русскоязычным жителям Казахстана, это все можно объяснить, рассказать, в этом и должна заключаться наша работа", - отметил он.

https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767635614.html

россия

казахстан

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дмитрий песков, россия, евгений примаков (россотрудничество), казахстан, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), касым-жомарт токаев