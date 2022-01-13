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Индексацию пенсий на 8,6% проведут с 1 января 2022 года
Индексацию пенсий на 8,6% проведут с 1 января 2022 года - РИА Новости, 13.01.2022
Индексацию пенсий на 8,6% проведут с 1 января 2022 года
Решение об индексации пенсий оформят не отдельным законом, а поправкой к уже действующему, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:53
2022-01-13T17:13
общество
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Решение об индексации пенсий оформят не отдельным законом, а поправкой к уже действующему, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, это позволит принять решение максимально оперативно."Пенсионеры больше всего пострадали от скачка цен в прошлом году, эта индексация поможет им", — отметила Матвиенко.Она добавила, что индексацию оформят задним числом."Вне зависимости от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проводиться с 1 января", — сообщила спикер.В этом году по поручению президента Владимира Путина она составит 8,6 процента — чуть выше инфляции.В результате выплаты вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, средний размер страховой пенсии составит 18 984 рубля.С 1 января 2022 года начали действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется.Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента — пикового значения с осени 2017 года.По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.
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общество, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
13:53 13.01.2022 (обновлено: 17:13 13.01.2022)
 
Индексацию пенсий на 8,6% проведут с 1 января 2022 года

Спикер Совета Федерации Матвиенко: индексацию пенсий на 8,6% оформят с 1 января

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине "Пятерочка" в Москве
Покупатель в магазине Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Покупатель в магазине "Пятерочка" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Решение об индексации пенсий оформят не отдельным законом, а поправкой к уже действующему, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, это позволит принять решение максимально оперативно.
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"Пенсионеры больше всего пострадали от скачка цен в прошлом году, эта индексация поможет им", — отметила Матвиенко.
Она добавила, что индексацию оформят задним числом.
"Вне зависимости от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проводиться с 1 января", — сообщила спикер.
В этом году по поручению президента Владимира Путина она составит 8,6 процента — чуть выше инфляции.
В результате выплаты вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, средний размер страховой пенсии составит 18 984 рубля.
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С 1 января 2022 года начали действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.
Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется.
Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента — пикового значения с осени 2017 года.
По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.
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ОбществоВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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