https://ria.ru/20220113/pensionery-1767659671.html

Индексацию пенсий на 8,6% проведут с 1 января 2022 года

Индексацию пенсий на 8,6% проведут с 1 января 2022 года - РИА Новости, 13.01.2022

Индексацию пенсий на 8,6% проведут с 1 января 2022 года

Решение об индексации пенсий оформят не отдельным законом, а поправкой к уже действующему, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:53

2022-01-13T13:53

2022-01-13T17:13

общество

валентина матвиенко

госдума рф

совет федерации рф

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Решение об индексации пенсий оформят не отдельным законом, а поправкой к уже действующему, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.По ее словам, это позволит принять решение максимально оперативно."Пенсионеры больше всего пострадали от скачка цен в прошлом году, эта индексация поможет им", — отметила Матвиенко.Она добавила, что индексацию оформят задним числом."Вне зависимости от того, когда будет принят закон, индексация пенсий будет проводиться с 1 января", — сообщила спикер.В этом году по поручению президента Владимира Путина она составит 8,6 процента — чуть выше инфляции.В результате выплаты вырастут для 30,8 миллиона неработающих россиян. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, средний размер страховой пенсии составит 18 984 рубля.С 1 января 2022 года начали действовать новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислениями. Граждане, проживающие в регионах, где действует режим чрезвычайной ситуации, смогут получать пенсии раньше установленной даты. Для этого им необходимо написать заявление в ПФР.Социальные доплаты неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения ниже прожиточного минимума этой категории граждан в регионе, теперь будут назначаться проактивно. Писать заявление, а также предоставлять другие документы больше не потребуется.Помимо адресных мер, направленных на поддержку пенсионеров, власти также пытаются снизить темпы самой инфляции, которая достигла максимальных показателей с 2015 года. Для этого Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5 процента — пикового значения с осени 2017 года.По данным ООН, за год стоимость продовольствия во всем мире в среднем выросла на 28,1 процента, это наиболее значительный скачок за последние несколько лет. Эксперты объясняют такие темпы инфляции влиянием пандемии, высокими издержками и неясными климатическими условиями.

https://ria.ru/20220112/dopraskhody-1767530918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220111/tseny-1767298691.html

https://ria.ru/20220112/pensiya-1767528005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф