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Липецкая область
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Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции
Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции - РИА Новости, 13.01.2022
Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции
По итогам прошлого года урожай овощей, собранного с четырех теплиц круглогодичного цикла выращивания, составил более 161 тысячи тонн, что на 17% больше, чем в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:50
2022-01-13T14:50
липецкая область
экономика
липецкая область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. По итогам прошлого года урожай овощей, собранного с четырех теплиц круглогодичного цикла выращивания, составил более 161 тысячи тонн, что на 17% больше, чем в 2020, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, по сбору овощей Липецкая область занимает лидирующие позиции в России, каждый год обновляя собственные достижения. С 2013 года объемы производства тепличных овощей в регионе выросли почти в 30 раз.Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в нашей стране. По данным Минсельхоза России, производство тепличных овощей в 2021 году достигло рекордных 1,4 миллиона тонн.
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экономика, липецкая область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь артамонов, россия
14:50 13.01.2022
 

Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИгорь Артамонов
Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. По итогам прошлого года урожай овощей, собранного с четырех теплиц круглогодичного цикла выращивания, составил более 161 тысячи тонн, что на 17% больше, чем в 2020, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, по сбору овощей Липецкая область занимает лидирующие позиции в России, каждый год обновляя собственные достижения. С 2013 года объемы производства тепличных овощей в регионе выросли почти в 30 раз.
"Учитывая запросы рынка, в прошлом году наши аграрии решили увеличить объемы производства томатов. Им это удалось. Урожай составил более 81 тысячи тонн или на 32% больше, чем в 2020 году", -сказал Артамонов.
Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в нашей стране. По данным Минсельхоза России, производство тепличных овощей в 2021 году достигло рекордных 1,4 миллиона тонн.
Выращивание огурцов - РИА Новости, 1920, 02.12.2021
2 декабря 2021, 12:11Липецкая область
Липецкая область наращивает производство тепличных овощей
 
Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Игорь АртамоновРоссия
 
 
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