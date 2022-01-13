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Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции
Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции - РИА Новости, 13.01.2022
Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции
По итогам прошлого года урожай овощей, собранного с четырех теплиц круглогодичного цикла выращивания, составил более 161 тысячи тонн, что на 17% больше, чем в... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T14:50
2022-01-13T14:50
2022-01-13T14:50
липецкая область
экономика
липецкая область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. По итогам прошлого года урожай овощей, собранного с четырех теплиц круглогодичного цикла выращивания, составил более 161 тысячи тонн, что на 17% больше, чем в 2020, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, по сбору овощей Липецкая область занимает лидирующие позиции в России, каждый год обновляя собственные достижения. С 2013 года объемы производства тепличных овощей в регионе выросли почти в 30 раз.Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в нашей стране. По данным Минсельхоза России, производство тепличных овощей в 2021 году достигло рекордных 1,4 миллиона тонн.
https://ria.ru/20211202/proizvodstvo-1761786792.html
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экономика, липецкая область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь артамонов, россия