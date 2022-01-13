https://ria.ru/20220113/ovoschi-1767675083.html

Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции

Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции - РИА Новости, 13.01.2022

Артамонов: Липецкая область по сбору овощей занимает лидирующие позиции

По итогам прошлого года урожай овощей, собранного с четырех теплиц круглогодичного цикла выращивания, составил более 161 тысячи тонн, что на 17% больше, чем в... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T14:50

2022-01-13T14:50

2022-01-13T14:50

липецкая область

экономика

липецкая область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 13 янв – РИА Новости. По итогам прошлого года урожай овощей, собранного с четырех теплиц круглогодичного цикла выращивания, составил более 161 тысячи тонн, что на 17% больше, чем в 2020, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, по сбору овощей Липецкая область занимает лидирующие позиции в России, каждый год обновляя собственные достижения. С 2013 года объемы производства тепличных овощей в регионе выросли почти в 30 раз.Как отмечают в региональном управлении сельского хозяйства, тепличное овощеводство – один из наиболее активно развивающихся сегментов растениеводства в нашей стране. По данным Минсельхоза России, производство тепличных овощей в 2021 году достигло рекордных 1,4 миллиона тонн.

https://ria.ru/20211202/proizvodstvo-1761786792.html

липецкая область

россия

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экономика, липецкая область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), игорь артамонов, россия