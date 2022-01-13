https://ria.ru/20220113/otvet-1767758775.html

США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке

США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке - РИА Новости, 14.01.2022

США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке

США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке, заявил журналистам советник президента США по национальной... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-13T23:28

2022-01-13T23:28

2022-01-14T00:00

в мире

сша

россия

латинская америка

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе.

https://ria.ru/20220113/ssha-1767699754.html

сша

россия

латинская америка

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в мире, сша, россия, латинская америка, джейк салливан