https://ria.ru/20220113/otvet-1767758775.html
США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке - РИА Новости, 14.01.2022
США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке, заявил журналистам советник президента США по национальной... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-13T23:28
2022-01-13T23:28
2022-01-14T00:00
в мире
сша
россия
латинская америка
джейк салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_f0836b1715a1db571c2f1b1685814543.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. США дадут решительный ответ, если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Если Россия будет двигаться в этом направлении, мы разберемся с этим решительным образом", - сказал Салливан на брифинге в Белом доме после трех встреч западных стран с Россией в Европе.
https://ria.ru/20220113/ssha-1767699754.html
сша
россия
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151459/88/1514598853_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_993b32024569530bde6b112289498f96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, латинская америка, джейк салливан
23:28 13.01.2022 (обновлено: 00:00 14.01.2022)
США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
Салливан: США дадут решительный ответ, если Россия разместит войска в Латинской Америке