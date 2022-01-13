https://ria.ru/20220113/omikron-shtamm-1767653822.html

Проценко заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма

Проценко заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма - РИА Новости, 13.01.2022

Проценко заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма

"Омикроном" болеют не слишком тяжело, но скорость распространения гораздо выше, поэтому не стоит расслабляться, сообщил журналистам в четверг главврач больницы... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:34

2022-01-13T13:34

2022-01-13T13:34

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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денис проценко

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Омикроном" болеют не слишком тяжело, но скорость распространения гораздо выше, поэтому не стоит расслабляться, сообщил журналистам в четверг главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко."По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий "омикрона", они говорят, что болеют не слишком тяжело", - сказал Проценко, отметив, что случаев стремительного ухудшения состояния, как с "дельтой", меньше.Главврач больницы сообщил, что подготовка системы здравоохранения началась еще до Нового года - все врачи готовы, койки развернуты."Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения "омикрона" гораздо выше, нежели у "дельты". Поэтому спасибо всем, кто носит маски", - подчеркнул Проценко.Отвечая на вопрос, будут ли эта волна коронавируса последней, он сказал, что "отдал бы кусочек себя, чтобы эта волна была последней".

коммунарка (москва)

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