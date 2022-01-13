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Проценко заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма
Проценко заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма - РИА Новости, 13.01.2022
Проценко заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма
"Омикроном" болеют не слишком тяжело, но скорость распространения гораздо выше, поэтому не стоит расслабляться, сообщил журналистам в четверг главврач больницы... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T13:34
2022-01-13T13:34
2022-01-13T13:34
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Омикроном" болеют не слишком тяжело, но скорость распространения гораздо выше, поэтому не стоит расслабляться, сообщил журналистам в четверг главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко."По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий "омикрона", они говорят, что болеют не слишком тяжело", - сказал Проценко, отметив, что случаев стремительного ухудшения состояния, как с "дельтой", меньше.Главврач больницы сообщил, что подготовка системы здравоохранения началась еще до Нового года - все врачи готовы, койки развернуты."Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения "омикрона" гораздо выше, нежели у "дельты". Поэтому спасибо всем, кто носит маски", - подчеркнул Проценко.Отвечая на вопрос, будут ли эта волна коронавируса последней, он сказал, что "отдал бы кусочек себя, чтобы эта волна была последней".
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис проценко
Проценко заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма
Главврач ГКБ № 40 Проценко заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
"Омикроном
" болеют не слишком тяжело, но скорость распространения гораздо выше, поэтому не стоит расслабляться, сообщил журналистам в четверг главврач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
.
"По результатам наблюдения коллег, которые находятся в гуще событий "омикрона", они говорят, что болеют не слишком тяжело", - сказал Проценко, отметив, что случаев стремительного ухудшения состояния, как с "дельтой", меньше.
Главврач больницы сообщил, что подготовка системы здравоохранения началась еще до Нового года - все врачи готовы, койки развернуты.
"Но это не значит, что нам надо расслабляться, потому что индекс контагиозности и скорость распространения "омикрона" гораздо выше, нежели у "дельты". Поэтому спасибо всем, кто носит маски", - подчеркнул Проценко.
Отвечая на вопрос, будут ли эта волна коронавируса последней, он сказал, что "отдал бы кусочек себя, чтобы эта волна была последней".