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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/omikron-1767716984.html
РФПИ опубликует важные данные об эффективности "Спутника" против "омикрона"
РФПИ опубликует важные данные об эффективности "Спутника" против "омикрона" - РИА Новости, 13.01.2022
РФПИ опубликует важные данные об эффективности "Спутника" против "омикрона"
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на следующей неделе опубликует важные данные об эффективности российской вакцины "Спутник" против штамма "омикрон",... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T17:45
2022-01-13T17:58
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
технологии
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на следующей неделе опубликует важные данные об эффективности российской вакцины "Спутник" против штамма "омикрон", заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, выступая на Гайдаровском форуме."Российская вакцина лучше всего против "омикрона", а мы будем объявлять в связи с этим важные данные на следующей неделе", - сказал он.По словам Дмитриева, западные СМИ часто препятствуют распространению информации о российской вакцине. "Мы считаем, что это крайне неэтично, потому что речь идет о жизнях людей, и люди в мире должны знать правду. А правда заключается в том, что "Спутник" хорошо защищает от госпитализации и смертельных исходов от "омикрона", лучше, чем другие вакцины", - подчеркнул он.Глава РФПИ обратил внимание на жесткую конкуренцию фармацевтических компаний, которая существует на мировом рынке вакцин против коронавируса. Конкуренты из "большой фармы", по его словам, используют в этой борьбе все доступные им методы.РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, технологии, российский фонд прямых инвестиций, кирилл дмитриев
17:45 13.01.2022 (обновлено: 17:58 13.01.2022)
 
РФПИ опубликует важные данные об эффективности "Спутника" против "омикрона"

РФПИ опубликует важные данные об эффективности вакцины "Спутник" против "омикрона"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Ампулы с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на следующей неделе опубликует важные данные об эффективности российской вакцины "Спутник" против штамма "омикрон", заявил глава фонда Кирилл Дмитриев, выступая на Гайдаровском форуме.
"Российская вакцина лучше всего против "омикрона", а мы будем объявлять в связи с этим важные данные на следующей неделе", - сказал он.
По словам Дмитриева, западные СМИ часто препятствуют распространению информации о российской вакцине. "Мы считаем, что это крайне неэтично, потому что речь идет о жизнях людей, и люди в мире должны знать правду. А правда заключается в том, что "Спутник" хорошо защищает от госпитализации и смертельных исходов от "омикрона", лучше, чем другие вакцины", - подчеркнул он.
Глава РФПИ обратил внимание на жесткую конкуренцию фармацевтических компаний, которая существует на мировом рынке вакцин против коронавируса. Конкуренты из "большой фармы", по его словам, используют в этой борьбе все доступные им методы.
РИА Новости выступает информационным партнером Гайдаровского форума.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
15:25Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаТехнологииРоссийский фонд прямых инвестицийКирилл Дмитриев
 
 
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