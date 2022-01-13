Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220113/omikron-1767698962.html
В Вологодской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
В Вологодской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 13.01.2022
В Вологодской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом
Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:32
2022-01-13T16:32
распространение коронавируса
общество
олег кувшинников
вологодская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_0:75:3049:1790_1920x0_80_0_0_0811f4d6196fc03c9ec18c514a3a08d7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Сегодня на территории Вологодской области впервые выявлен "омикрон". Он был завезен из другого региона. С сегодняшнего дня усиливаем меры по противодействию инфекции", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".На видео, размещенном в соцсети, губернатор сообщил, что в регионе будут увеличены объемы тестирования, в том числе бессимптомных пациентов. Также начинается новый этап дезинфекции мест общего пользования, общественного транспорта. Он также попросил жителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию."Главное условие для того, чтобы сократить степень распространения, – это продолжение вакцинации, получение коллективного иммунитета. Мы будем делать все для того, чтобы 80% взрослого населения были привиты в самое ближайшее время", - сказал Кувшинников.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" уже зарегистрированы в ряде регионов РФ. По ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.
https://ria.ru/20220113/omikron-1767683194.html
https://ria.ru/20220113/omikron-shtamm-1767653822.html
вологодская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746269521_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_3efd7ce18ea9c28f2b22f8b68f551231.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, олег кувшинников, вологодская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:32 13.01.2022
 
В Вологодской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Вологодской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в клинической больнице скорой помощи №15 в Волгограде
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.
"Сегодня на территории Вологодской области впервые выявлен "омикрон". Он был завезен из другого региона. С сегодняшнего дня усиливаем меры по противодействию инфекции", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
15:25Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал, сколько продлится волна "омикрона" в России
На видео, размещенном в соцсети, губернатор сообщил, что в регионе будут увеличены объемы тестирования, в том числе бессимптомных пациентов. Также начинается новый этап дезинфекции мест общего пользования, общественного транспорта. Он также попросил жителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.
"Главное условие для того, чтобы сократить степень распространения, – это продолжение вакцинации, получение коллективного иммунитета. Мы будем делать все для того, чтобы 80% взрослого населения были привиты в самое ближайшее время", - сказал Кувшинников.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" уже зарегистрированы в ряде регионов РФ. По ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.
Врач-реаниматолог во время обхода пациентов - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13:34Распространение коронавируса
Проценко заявил о высокой скорости распространения омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаОбществоОлег КувшинниковВологодская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоМихаил МурашкоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в Венесуэле
01:15Аналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в рост
01:00В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея Стенина
00:50КНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООН
00:42Инфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19
00:41В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и Байдена
00:37США верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил Салливан
00:13Салливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТО
23:49Разведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил Салливан
23:44В США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на Украине
23:36Сенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"
23:28США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской Америке
23:20Появилось видео с места падения лифта с рабочими в Москве
23:18Сенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"
23:16Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТО
23:12Полиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием Джонсона
23:10Зеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на Украине
23:08В США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"
22:59Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди пар
22:59В Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния
Депутат Журавлев объяснил свои слова о ракетах на Кубе и в ВенесуэлеАналитик объяснил, когда рубль снова пойдет в ростВ Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов конкурса имени Андрея СтенинаКНДР пригрозила США жесткими мерами в ответ на предложение о санкциях ООНИнфекционист назвал невакцинированных "плацдармом" для эволюции COVID-19В Белом доме не смогли назвать дату встречи Путина и БайденаСША верят, что смогут укрепить Европу совместно с Россией, заявил СалливанСалливан оценил итоги переговоров Совета Россия — НАТОРазведка США не знает, будет ли Россия воевать с Украиной, сообщил СалливанВ США рассказали о рычагах против России в случае эскалации на УкраинеСенат США отклонил проект о санкциях против "Северного потока — 2"США пообещали жесткий ответ, если Россия разместит силы в Латинской АмерикеПоявилось видео с места падения лифта с рабочими в МосквеСенатор США призвал не поддерживать санкции против "Северного потока — 2"Премьер Британии обсудил со Столтенбергом вступление Украины в НАТОПолиция Лондона не будет расследовать вечеринку с участием ДжонсонаЗеленский обсудил с Джонсоном ситуацию на УкраинеВ США предсказали "исчезновение" Украины из-за "Северного потока — 2"Российские фигуристы заняли весь пьедестал на чемпионате Европы среди парВ Белом доме не поддержали проект о санкциях против "Северного потока — 2"