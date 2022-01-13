https://ria.ru/20220113/omikron-1767698962.html

В Вологодской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

В Вологодской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 13.01.2022

В Вологодской области выявили первый случай заражения омикрон-штаммом

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:32

2022-01-13T16:32

2022-01-13T16:32

распространение коронавируса

общество

олег кувшинников

вологодская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

анна попова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв - РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Вологодской области, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников."Сегодня на территории Вологодской области впервые выявлен "омикрон". Он был завезен из другого региона. С сегодняшнего дня усиливаем меры по противодействию инфекции", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".На видео, размещенном в соцсети, губернатор сообщил, что в регионе будут увеличены объемы тестирования, в том числе бессимптомных пациентов. Также начинается новый этап дезинфекции мест общего пользования, общественного транспорта. Он также попросил жителей соблюдать масочный режим и социальную дистанцию."Главное условие для того, чтобы сократить степень распространения, – это продолжение вакцинации, получение коллективного иммунитета. Мы будем делать все для того, чтобы 80% взрослого населения были привиты в самое ближайшее время", - сказал Кувшинников.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" уже зарегистрированы в ряде регионов РФ. По ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.

https://ria.ru/20220113/omikron-1767683194.html

https://ria.ru/20220113/omikron-shtamm-1767653822.html

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