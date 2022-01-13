20:03 13.01.2022 (обновлено: 22:46 13.01.2022)
Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись в Иваново
Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись из Алма-Аты в Иваново
© REUTERS / Pavel MikheyevРоссийские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ
Российские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские десантники, выполнявшие миротворческую миссию в Казахстане, начали возвращаться в свои части, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации", — говорится в релизе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация направила в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.
Седьмого января глава государства заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
На фоне стабилизации обстановки миротворцы ОДКБ, занимавшиеся охраной важных объектов, начали передавать их местным профильным ведомствам.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.