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Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись в Иваново

Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись в Иваново - РИА Новости, 13.01.2022

Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись в Иваново

Российские десантники, выполнявшие миротворческую миссию в Казахстане, начали возвращаться в свои части, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T20:03

2022-01-13T20:03

2022-01-13T22:46

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские десантники, выполнявшие миротворческую миссию в Казахстане, начали возвращаться в свои части, сообщили в пресс-службе Минобороны."Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации", — говорится в релизе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация направила в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.Седьмого января глава государства заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.На фоне стабилизации обстановки миротворцы ОДКБ, занимавшиеся охраной важных объектов, начали передавать их местным профильным ведомствам.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.

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Погрузка российских военных и техники в самолеты в аэропорту "Алматы" Первые подразделения десантников РФ из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации. 2022-01-13T20:03 true PT1M20S

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