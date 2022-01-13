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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220113/odkb-1767744551.html
Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись в Иваново
Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись в Иваново - РИА Новости, 13.01.2022
Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись в Иваново
Российские десантники, выполнявшие миротворческую миссию в Казахстане, начали возвращаться в свои части, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:03
2022-01-13T22:46
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
иваново
одкб
россия
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские десантники, выполнявшие миротворческую миссию в Казахстане, начали возвращаться в свои части, сообщили в пресс-службе Минобороны."Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации", — говорится в релизе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация направила в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.Седьмого января глава государства заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.На фоне стабилизации обстановки миротворцы ОДКБ, занимавшиеся охраной важных объектов, начали передавать их местным профильным ведомствам.До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
казахстан
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Погрузка российских военных и техники в самолеты в аэропорту "Алматы"
Первые подразделения десантников РФ из сил ОДКБ погрузились в самолеты и вылетели из аэропорта "Алматы" в пункт постоянной дислокации.
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в мире, казахстан, иваново, одкб, россия, оон, жанаозен, актау, воздушно-космические силы россии, касым-жомарт токаев
20:03 13.01.2022 (обновлено: 22:46 13.01.2022)
 
Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись в Иваново

Первые подразделения российских десантников из сил ОДКБ вернулись из Алма-Аты в Иваново

© REUTERS / Pavel MikheyevРоссийские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ
Российские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© REUTERS / Pavel Mikheyev
Российские военнослужащие во время церемонии, посвященной выводу миротворческих сил ОДКБ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российские десантники, выполнявшие миротворческую миссию в Казахстане, начали возвращаться в свои части, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Первые подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнявших задачи по охране социально значимых объектов в Республике Казахстан, осуществив перелет четырьмя самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Алма-Аты на аэродром Иваново-Северный, вернулись в пункт постоянной дислокации", — говорится в релизе.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ. Позже акции распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство.
Пятого января президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо, но волнения продолжились. Он также возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию "подрывом целостности государства". Помимо этого, президент страны обратился за помощью в ОДКБ. Организация направила в страну коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
10 января, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Инфографика
Посмотреть
Седьмого января глава государства заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, он отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
На фоне стабилизации обстановки миротворцы ОДКБ, занимавшиеся охраной важных объектов, начали передавать их местным профильным ведомствам.
До 19 января на всей территории республики действует режим ЧП.
 
Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанИвановоОДКБРоссияООНЖанаозенАктауВоздушно-космические силы РоссииКасым-Жомарт Токаев
 
 
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