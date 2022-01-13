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В Минобороны Белоруссии оценили вклад ОДКБ в обеспечение безопасности

В Минобороны Белоруссии оценили вклад ОДКБ в обеспечение безопасности - РИА Новости, 13.01.2022

В Минобороны Белоруссии оценили вклад ОДКБ в обеспечение безопасности

Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин заявил на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, что Белоруссия и впредь будет в полном объеме... РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T16:16

2022-01-13T16:16

2022-01-13T16:40

белоруссия

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беспорядки в казахстане

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министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 13 янв – РИА Новости. Глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин заявил на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ, что Белоруссия и впредь будет в полном объеме выполнять взятые на себя обязательств в формате организации, сообщила в четверг пресс-служба белорусского ведомства.Белорусские миротворцы в составе миссии ОДКБ обеспечивают безопасность военного аэродрома Жетыген и арсенала боеприпасов в Казахстане. Ранее в пресс-службе минобороны Белоруссии сообщили, что участие белорусских миротворцев в урегулировании ситуации с протестами в Казахстане в составе сил ОДКБ завершено, возвращение военных начинается в четверг.По информации пресс-службы, в рамках выступления на прошедшем в формате видеоконференцсвязи внеочередном заседании Совета министров обороны государств – членов ОДКБ "министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин подчеркнул, что белорусская сторона и впредь будет придерживаться принципа выполнения в полном объеме взятых на себя обязательств в формате Организации".Как отмечается в сообщении пресс-службы, министр также "выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям, в том числе по решению проблемных вопросов, удастся удержать ситуацию под контролем и не допустить проявление новых вызов и угроз военной безопасности на площадке организации".На заседании также выступили главы оборонных ведомств государств – членов ОДКБ, оно касалось участия национальных воинских контингентов в миротворческой операции. Также участники обменялись мнениями относительно необходимости совершенствования существующих механизмов, регламентирующих порядок проведения подобных мероприятий.По итогам проведения заседания главы минобороны в рабочем порядке согласовали соответствующие документы, предусматривающие возвращение воинских контингентов с территории Казахстана.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220113/odkb-1767627140.html

https://ria.ru/20220113/shoygu-1767691172.html

https://ria.ru/20220113/desantniki-1767695122.html

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