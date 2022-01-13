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Путин оценил вклад сил ОДКБ в охрану важных объектов Казахстана
Путин оценил вклад сил ОДКБ в охрану важных объектов Казахстана - РИА Новости, 13.01.2022
Путин оценил вклад сил ОДКБ в охрану важных объектов Казахстана
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, заявил... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T16:03
2022-01-13T16:03
2022-01-13T17:04
казахстан
владимир путин
одкб
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в четверг."Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", - отметил президент РФ.
казахстан
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"Быстро, слаженно и эффективно" – Путин оценил действия миротворцев в Казахстане
Силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, благодаря ним удалось взять под охрану все жизненно важные объекты страны, отметил президент России Владимир Путин. Военно-транспортная авиация сыграла важную роль, все сработало буквально как часы.
2022-01-13T16:03
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казахстан, владимир путин, одкб, видео
16:03 13.01.2022 (обновлено: 17:04 13.01.2022)
Путин оценил вклад сил ОДКБ в охрану важных объектов Казахстана
Президент Путин: благодаря силам ОДКБ удалось взять под охрану важные объекты в Казахстане