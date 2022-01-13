15:59 13.01.2022 (обновлено: 16:08 13.01.2022)
Путин призвал проанализировать практику применения сил ОДКБ в Казахстане
Президент Путин призвал проанализировать практику применения сил ОДКБ в Казахстане
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате
Военнослужащие из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ во время охраны ТЭЦ-3 в Алма-Ате
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил министра обороны Сергея Шойгу и Генштаб за миротворческую деятельность в составе сил ОДКБ в Казахстане и выразил надежду, что такая практика применения сил будет изучена для внесения корректив в практическую работу.
"Я хочу поблагодарить вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших вооруженных сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу", - сказал Путин, обращаясь к Шойгу.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года: жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.