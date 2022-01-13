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Министры обороны стран-членов ОДКБ обсудили операцию в Казахстане

Министры обороны стран-членов ОДКБ обсудили операцию в Казахстане - РИА Новости, 13.01.2022

Министры обороны стран-членов ОДКБ обсудили операцию в Казахстане

Внеочередное заседание Совета министров обороны ОДКБ с участием министра обороны России Сергея Шойгу состоялось четверг в режиме видеоконференцсвязи, в ходе нее РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T15:40

2022-01-13T15:40

2022-01-13T15:45

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Внеочередное заседание Совета министров обороны ОДКБ с участием министра обороны России Сергея Шойгу состоялось четверг в режиме видеоконференцсвязи, в ходе нее прошло обсуждение результатов миротворческой операции в Казахстане, сообщает секретариат ОДКБ."В ходе заседания министры обороны государств-членов ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.Добавляется, что министры обороны ОДКБ обсудили вопросы региональной безопасности и совершенствования механизмов реагирования на возникающие угрозы.

https://ria.ru/20220113/kazakhstan-1767686955.html

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